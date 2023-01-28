Для клиентов Citadele сеть увеличится до почти сотни банкоматов. Изменение означает, что клиенты Citadele смогут пользоваться банкоматами LHV и Luminor так же, как если бы они были банкоматами Citadele, то есть без дополнительных комиссий. В банкоматах также можно внести наличные и изменить PIN-код.

Поскольку в отделении банка Citadele операции с наличными не производятся, это важный шаг по предоставлению клиентам услуг операций с наличными через банкоматы. В единой сети также есть банкоматы с удобной возможностью бесконтактного считывания карт. Для бесконтактного использования банкомата вам необходимо провести банковской картой или иным бесконтактным платежным средством в месте, отмеченном знаком бесконтактной оплаты, ввести свой PIN-код и выбрать сумму для снятия.

По словам руководителя отдела розничных банковских услуг эстонского филиала банка Citadele Марины Хакиайнен, для частных клиентов Citadele внесение наличных в единой сети банкоматов бесплатно. Частный клиент также может бесплатно снимать до 1000 евро в месяц в любых банкоматах по всему миру. В отношении превышающей лимит суммы действует комиссия за снятие наличных в размере 1% от суммы транзакции.

Citadele Group – латвийский финансовый концерн. Головной офис Citadele Group находится в Риге, а дочерние предприятия и филиалы действуют в Латвии, Литве и Эстонии