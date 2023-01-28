В дневном центре Хааберсти пройдёт день донора

По словам старейшина района Хааберсти Олега Сильянова, сдача крови — это простой способ сделать доброе дело и спасти чью-то жизнь. „Каждая сдача крови — это бесценный дар, который может спасти чью-то жизнь“, — сказал старейшина и пригласил всех желающих сдать кровь в дневной центр Хааберсти.

„Кровь невозможно производить промышленным способом — ее единственный источник — донор. Только сдавая кровь, мы можем быть уверены, что в Эстонии достаточно крови для всех нуждающихся. Никто из нас не застрахован от аварий и других неожиданных поворотов судьбы, при которых человеческую жизнь может спасти только переливание крови“, — пояснила заведующая Центром крови Северо-Эстонской региональной больницы Аве Леллеп.

Донорская кровь используется при крупных операциях и родах, а также для лечения больных раком и заболеваний печени, при кровотечениях, тяжелых травмах, анемии, лейкемии, при ожогах и многих других заболеваниях. Донорская кровь также помогает при плановых операциях, которые в противном случае не могли бы быть выполнены из-за риска слишком большой кровопотери.

Кто подходит в качестве донора? Донором крови может стать человек в возрасте от 18 до 60 лет с массой тела более 50 кг, здоровый, отдохнувший и принявший пищу. Приходя на день донора, необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность.

Как проходит процедура сдачи крови? Сначала каждый донор заполняет анкету и отвечает на различные вопросы о своем здоровье. Затем во время медицинского осмотра она проверяется вместе с медсестрой Центра крови и подтверждается пригодность донора для сдачи крови: проверяются кровяное давление, гемоглобин и общее состояние здоровья. На процедуре у донора берется 450 мл крови – эта процедура занимает всего 5–10 минут. После этого донора ждет столик с кофе и печеньем и в знак благодарности сувенир от центра крови. Всего донор при сдаче крови должен рассчитывать примерно на 45–60 минут.