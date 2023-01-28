ФОТО | Совет EKRE утвердил предвыборную программу. Хельме: электричество и топливо в Эстонии должны быть самыми дешевыми в Европе
Сегодня в 12:00 Совет уполномоченных Консервативной народной партии (EKRE) собрался для того, чтобы утвердить предвыборную программу партии на предстоящих выборах в Рийгикогу.
По словам Мартина Хельме, программа EKRE состоит из решений, которые улучшат экономику и благосостояние Эстонии, повысят обороноспособность, обеспечат функционирование верховенства права и, в долгосрочной перспективе, сохранение национального дома Эстонии.
"Мы считаем, что Эстония должна быть в состоянии предложить своему населению самую дешевую электроэнергию и самое дешевое топливо в Европе. Для этого нужно поощрять отечественную сланцевую промышленность, отказаться от "зеленого перехода" и снизить акцизы. Мы заботимся о том, чтобы Эстония действительно перешла на образование на эстонском языке и построила эстоноязычную страну, потому что мы единственные, кто сопротивляется большому замещению населения. Наша политическая партия хочет и способна обеспечивать национальную оборону в нужное время, а не просыпаться только тогда, когда вражеский кирзовый сапог уже давит на горло“, - сказал Хельме.
По его словам, выборы этого года являются самыми важными в новейшей истории Эстонии. „По сравнению с другими странами Эстония гораздо сильнее страдает от роста цен, иммиграции и возросшей угрозы войны. Если такая же политика будет продолжаться следующие четыре года, то и нашей стране, и народу грозит опасность уничтожения“, - добавил Хельме.
Ознакомиться с предвыборной программой можно здесь.