ФОТО | В Вильяндимаа пьяный водитель снес фонарный столб

По предварительным данным, водитель Мерседеса выехал на кольцевой дороге за пределы проезжей части и снес фонарный столб, который упал так, что автомобиль дальше двигаться уже не мог. Первыми на место прибыли спасатели Сууре-Яани, которые обнаружили возле машины пьяного мужчину. Поскольку из автомобиля ничего не вытекало и непосредственной опасности для кого-либо не было, спасатели смогли уехать после прибытия полиции. В аварии никто не пострадал.