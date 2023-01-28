28.01.2023, 13:31
ФОТО | В Вильяндимаа пьяный водитель снес фонарный столб
Сегодня ночью, около 01:45, на кольцевой дороге возле Сууре-Яани в Вильяндимаа произошло дорожно-транспортное происшествие - автомобиль Mercedes-Benz снес фонарный столб.
По предварительным данным, водитель Мерседеса выехал на кольцевой дороге за пределы проезжей части и снес фонарный столб, который упал так, что автомобиль дальше двигаться уже не мог. Первыми на место прибыли спасатели Сууре-Яани, которые обнаружили возле машины пьяного мужчину. Поскольку из автомобиля ничего не вытекало и непосредственной опасности для кого-либо не было, спасатели смогли уехать после прибытия полиции. В аварии никто не пострадал.
Точные обстоятельства ДТП и степень опьянения водителя выясняются.