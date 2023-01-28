Раздор в коалиции | Сеэдер Ляэнеметсу: немедленно прекратите раскалывать эстонское общество пророссийской риторикой!

Уважаемый Лаури Ляэнеметс,

Обращаюсь к Вам с открытым письмом, так как в последнее время у Вас не было времени сесть за стол коалиции. Я стараюсь это понять, так как перед выборами у всех политиков полно работы.

Вместе мы действительно многое смогли сделать. Даже больше, чем можно было ожидать от правительства, сформированного за девять месяцев. После 30-летнего промедления мы, наконец, совместно приняли решение о переходе на эстоноязычное образование, что является очень большим и важным решением. Это будет наследием нашего правительства для следующих проэстонски настроенных и эстоноязычных поколений.

К сожалению, нам не удалось достичь согласия по другим значимым решениям. Новый закон о языке, который укрепил бы роль эстонского языка в публичном пространстве и положил конец легкой жизни тех чиновников, которые десятилетиями отказывались учить государственный язык, - из-за Вашего противодействия мы уже опаздываем с его принятием.

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Мы достигнем его другими шагами. В правительстве нам удалось провести законопроект об отзыве разрешений на ношение оружия у граждан России и Беларуси, но, к сожалению, сейчас он завис в Рийгикогу. Точно так же мы надеемся уже на новой неделе убедить Вас, что граждане террористических стран не должны иметь возможности поддерживать эстонские политические партии и влиять здесь на политику. Эти важные шаги по обеспечению безопасности Эстонии еще можно было бы сделать законом еще при этом составе Рийгикогу.

Как нашему правительству не дали из-за нехватки времени 100 дней без критики, так и мы не можем позволить себе передышку. Времени мало и надо работать!

Такими заявлениями Вы не завоюете сторонников в эстонской или русскоязычной общине, а будете служить только интересам одного человека, а он сидит у власти в Кремле.