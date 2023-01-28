Раздор в коалиции | Сеэдер Ляэнеметсу: немедленно прекратите раскалывать эстонское общество пророссийской риторикой!(17)
Председатель политической партии Isamaa Хелир-Вальдор Сеэдер считает критику министра внутренних дел и лидера социал-демократов Лаури Ляэнеметса в адрес Isamaa циничной предвыборной кампанией. Публикуем открытое письмо Сеэдера полностью.
Уважаемый Лаури Ляэнеметс,
Обращаюсь к Вам с открытым письмом, так как в последнее время у Вас не было времени сесть за стол коалиции. Я стараюсь это понять, так как перед выборами у всех политиков полно работы.
Вместе мы действительно многое смогли сделать. Даже больше, чем можно было ожидать от правительства, сформированного за девять месяцев. После 30-летнего промедления мы, наконец, совместно приняли решение о переходе на эстоноязычное образование, что является очень большим и важным решением. Это будет наследием нашего правительства для следующих проэстонски настроенных и эстоноязычных поколений.
К сожалению, нам не удалось достичь согласия по другим значимым решениям. Новый закон о языке, который укрепил бы роль эстонского языка в публичном пространстве и положил конец легкой жизни тех чиновников, которые десятилетиями отказывались учить государственный язык, - из-за Вашего противодействия мы уже опаздываем с его принятием.
Ju on keegi targem reklaamiinimene soovitanud Sul reitingute nimel sellist mängu mängida.
Мы достигнем его другими шагами. В правительстве нам удалось провести законопроект об отзыве разрешений на ношение оружия у граждан России и Беларуси, но, к сожалению, сейчас он завис в Рийгикогу. Точно так же мы надеемся уже на новой неделе убедить Вас, что граждане террористических стран не должны иметь возможности поддерживать эстонские политические партии и влиять здесь на политику. Эти важные шаги по обеспечению безопасности Эстонии еще можно было бы сделать законом еще при этом составе Рийгикогу.
Как нашему правительству не дали из-за нехватки времени 100 дней без критики, так и мы не можем позволить себе передышку. Времени мало и надо работать!
Такими заявлениями Вы не завоюете сторонников в эстонской или русскоязычной общине, а будете служить только интересам одного человека, а он сидит у власти в Кремле.
Вот почему мне было грустно видеть, как Ваша энергия в последние несколько недель тратилась на выступления в СМИ вместо того, чтобы управлять страной и сидеть за общим столом. Вместо того чтобы заниматься политикой и искать точки соприкосновения, Вы затянули с ответами своим партнерам по теме финансирования политических партий, а потом в 12 часов обвинили Isamaa в том, что она тормозит процесс. Явно какой-то более умный рекламщик посоветовал Вам поиграть в такую игру ради рейтингов. Я не согласен с такого рода обманом избирателей, но я пытаюсь это понять.
Однако есть один шаг, который я не могу понять. Ваше интервью в русскоязычных СМИ, где вы сказали, что по наущению Isamaa эстонцы совершили бы террористический акт у нарвского танка, и только соцдемы спасли русских "от избиения". Это разжигание межнациональной розни, и такие публичные заявления не подобает делать ни одному эстонскому политику, не говоря уже о министре внутренних дел страны.
Такими посланиями Вы не завоюете сторонников в эстонской или русскоязычной общине, а будете служить только интересам одного человека, который сидит в Кремле. Двух мнений здесь быть не может: немедленно прекратите раскалывать эстонское общество пророссийской риторикой. Прекращайте и возьмите свои слова обратно.
До выборов осталось пять недель. Очень хочется надеяться, что в правительстве они будут насыщенными в плане работы. Однако для этого Вы должны перестать набрасываться как на эстонское общество, так и на своих партнеров.