Читатель об общественном транспорте в Таллинне: Я такого нигде не видел. Видимо, людям очень скучно

„Я достаточно много путешествовал и знаю, что за границей в общественном транспорте тоже часто бывают валидаторы, к которым надо прикладывать билет или проездной. Но в других странах я еще не видел такого способа поведения, как наблюдаю каждый день здесь, в Эстонии. Может, просто везет.

Но у меня такое чувство, что люди в Эстонии изобретают новые и интересные способы пользования валидатором, чтобы не скучать. Это ж слишком скучно прикладывать карточку к устройству при входе в автобус. Гораздо интереснее размахивать своим большим ридикюлем перед валидатором и надеяться, что прозвучит звуковой сигнал (если кто-то из сограждан попадется на пути, то, конечно же, он сам виноват, что оказался не в том месте и не в то время). Еще более захватывающе держать проездную карту в безопасности во внутреннем кармане одежды и потом выделывать пируэты перед валидатором, пытаясь таким образом добросовестно зарегистрировать поездку.