Экономика
28.01.2023, 10:20

Электричество на бирже в субботу подешевело на 36%

 
ФОТО: Photo by Anthony Indraus on Unsplash

Среднесуточная стоимость электроэнергии в эстонской ценовой зоне биржи Nord Pool в субботу, 28 января, составляет 8,43 цента за киловатт-час, пишет rusERR.

По сравнению с пятницей тариф снизился на 36%, свидетельствуют данные Nord Pool.

В Латвии и Литве электричество в субботу стоит как в Эстонии, а в Финляндии - 3,21 цента за киловатт-час.

На прошлой неделе средняя цена электроэнергии в эстонской ценовой зоне на бирже Nord Pool составила около 11,6 цента за киловатт-час, увеличившись на 43% по сравнению с неделей ранее.

К указанным биржевым тарифам для потребителей добавляется налог с оборота.

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