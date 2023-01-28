Электричество на бирже в субботу подешевело на 36%

По сравнению с пятницей тариф снизился на 36%, свидетельствуют данные Nord Pool.

В Латвии и Литве электричество в субботу стоит как в Эстонии, а в Финляндии - 3,21 цента за киловатт-час.

На прошлой неделе средняя цена электроэнергии в эстонской ценовой зоне на бирже Nord Pool составила около 11,6 цента за киловатт-час, увеличившись на 43% по сравнению с неделей ранее.

К указанным биржевым тарифам для потребителей добавляется налог с оборота.