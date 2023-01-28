Продавцы цветов уходят с улицы Виру. "За десять квадратных метров - 10 000 евро в месяц. Это самая дорогая недвижимость в Европе“

"На улице Виру не заработаешь. Арендная плата абсурдна: если исторически арендная плата составляла от 500 до 700 евро, то сейчас цены выросли. На улице Виру работает, например, Tip-toping OÜ, которая за десять квадратов платит 10 000 евро в месяц. Это самая дорогая недвижимость в Европе“, — говорит продавец цветов, но подчеркивает, что цветочные киоски на улице Виру сдаются в аренду на аукционе, и компания сама решает, какую цену принять.

Компании Tip-toping OÜ также принадлежит знаменитый цветочный магазин Kannike. Оборот компании в 2021 году составил почти 1,2 миллиона, а убыток — 22 500 евро. Связаться с главой фирмы, к сожалению, не удалось.

Анонимный торговец цветами работает на улице Виру уже несколько лет, но его бизнес там никогда не процветал. "Люди ходят, даже толпы бывают, но закупочная цена цветов значительно выросла, а заработная плата увеличилась“, — говорит он и добавляет, что, вероятно, больше не будет участвовать в аукционе цветочных киосков на улице Виру.



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