ВИДЕО | В Кристийне было собрано 43 кубометра рождественских елок

Энергия древесной щепы, полученная из рождественских елок, является энергоэффективной и экономичной, поскольку биомасса является важным возобновляемым энергетическим ресурсом. Сегодня эффективность использования биомассы в комбинированных теплоэлектростанциях очень высока, почти в два раза выше, чем у обычной дровяной печи.

По словам старейшины района Кристийне Яануса Рийбе, каждый год у жителей возникает вопрос, что делать со старыми рождественскими елками, и грустно видеть, как они еще долгое время после праздников стоят возле мусорных контейнеров. „Этой кампанией мы хотели бы обратить внимание жителей на то, что даже старая рождественская елка имеет ценность. В прошлом году с помощью рождественских елок, собранных в районе Кристийне, в течение месяца отапливалось около 20 типичных 2-комнатных квартир“, — подчеркнул Рийбе.