ВИДЕО | В Кристийне было собрано 43 кубометра рождественских елок
Управа района Кристийне в сотрудничестве с Utilitas и SLG Energy организовали сбор старых рождественских елок жителей, чтобы использовать их повторно и произвести для домов экологически чистое тепло и электроэнергию. В этом году с 13 пунктов сбора было собрано в общей сложности 43 кубометра елок.
Энергия древесной щепы, полученная из рождественских елок, является энергоэффективной и экономичной, поскольку биомасса является важным возобновляемым энергетическим ресурсом. Сегодня эффективность использования биомассы в комбинированных теплоэлектростанциях очень высока, почти в два раза выше, чем у обычной дровяной печи.
По словам старейшины района Кристийне Яануса Рийбе, каждый год у жителей возникает вопрос, что делать со старыми рождественскими елками, и грустно видеть, как они еще долгое время после праздников стоят возле мусорных контейнеров. „Этой кампанией мы хотели бы обратить внимание жителей на то, что даже старая рождественская елка имеет ценность. В прошлом году с помощью рождественских елок, собранных в районе Кристийне, в течение месяца отапливалось около 20 типичных 2-комнатных квартир“, — подчеркнул Рийбе.