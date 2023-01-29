Преступление по отношению к животному? Звоните по номеру 112!

„Применение насилия по отношению к животным, в том числе подбрасывание отравленной еды, недопустимо, — комментирует ситуацию руководитель группы участковых полицейских Ида-Харьюского отделения полиции Иво Роозимяги. — Также следует быть крайне осторожным при использовании ядовитых средств для борьбы с грызунами или насекомыми у себя на участке. При применении таких средств надо убедиться, что другие животные, в том числе и домашние, не могут случайно съесть эти средства.

Если вы видите опасные вещества, разбросанные в общественном месте, где к ним могут получить доступ животные, сообщите об этом в муниципальную полицию, если речь идет о Таллинне“.

В случае, если есть основание полагать, что по отношению к животному было совершено преступление, то следует обратиться с заявлением в полицию. Если вы стали свидетелем ситуации, когда кто-то жестоко обращается с животными или птицами, позвоните сразу по номеру 112.

Бывает, что у владельцев собак и других местных жителей возникают конфликты. В полицию иногда поступают заявления о том, что владельцам животных угрожают соседи, доходит и до конфликтов с применением силы. Полиция напоминает, что все конфликты необходимо решать мирным путем, не поддаваться эмоциям и воздерживаться от угроз в адрес соседей и их питомцев.

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