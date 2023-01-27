Цены на продукты питания растут по всей Европе. Каким странам не повезло больше всего?

В декабре рост цен на продукты питания в европейских странах составил 18,2%. Продолжают расти цены на некоторые основные продукты питания, такие как сахар, молоко, сыр, яйца и масло. Больше всего цены на продукты питания выросли в Венгрии, где они поднялись на целых 50%. На втором месте Литва с 33,5% и на третьем Эстония с 30,8%.

Самый низкий рост цен на продукты питания был в Люксембурге - 11,1%, за ним следуют Ирландия - 12,1% и Кипр - 12,12%.

В Эстонии цена на сахар выросла вдвое. В Чехии сахар подорожал на 98,9%, а в Польше - на 87,4%. Швеция, Дания и Люксембург пострадали не так сильно, цены на сахар в этих странах поднялись всего на 10%.

Также выросла цена на яйца - в целом по Европе на 30%.

Жители Европы недовольны мерами, которые правительства их стран принимают для борьбы с инфляцией. 93% европейцев очень обеспокоены ростом цен на продукты питания и энергоносители.

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