Террас о поставках кассетных боеприпасов на фронт: для помощи Украине нужно делать все, что юридически возможно

Министр обороны Ханно Певкур не подтвердил, что у Эстонии есть твердый план отправить кассетные боеприпасы в Украину. Для того, чтобы можно было отправить туда боеприпасы, нужно получить разрешение от страны-производителя, то есть Германии.

Бывший командующий Силами обороны Эстонии, а ныне депутат Европарламента Рихо Террас (партия Isamaa) полагает, что Украине следует отправлять всё, что ей нужно. „Мы должны делать всё, что юридически корректно, для того, чтобы Украина выиграла эту войну. Поэтому я считаю, что отправка эстонских кассетных боеприпасов важна и необходима“, - сказал Террас.

„Война - ужасное и кровавое дело, но для победы в ней нужно делать всё, что возможно. Используя при этом боеприпасы, которые законодательно не запрещены и которые помогут украинцам выиграть эту войну“, - сказал Террас.

Председатель парламентской комиссии по обороне Раймонд Кальюлайд не пожелал комментировать отправку кассетных боеприпасов, так как комиссия Рийгикогу это не обсуждала.

К конвенции 2008 года о запрете использования кассетных боеприпасов присоединились 108 стран. Эстония тогда к этой конвенции не присоединилась, и для нее использование кассетных боеприпасов до сих пор разрешено. Так же, как, к примеру и для Латвии, Финляндии, России и Польши.

О каких боеприпасах идет речь?

Речь идет о 155-мм артиллерийских кассетных снарядах DM-632, изготовленных в ФРГ. Снаряд подрывается на высоте 300-500 метров и способен накрыть площадь размером с футбольное поле. Считается, что они наиболее эффективны против БМП и БТР.