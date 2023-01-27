Эстоноземельцы мерзнут в старых домах, где нет никакой теплоизоляции. Как так получилось?

В прошлом году в Эстонии был запущен марафон реноваций, согласно которому к 2050 году весь строительный фонд должен быть обновлен, а те дома, что не подлежат реновации, – снесены. „В случае старых домов не должно стоять вопроса о том, нужно ли реновировать это здание. Вопрос надо ставить следующим образом: когда мы будем его реновировать“, – уверен научный сотрудник.

В Эстонии очень много домов, которые не имеют вообще никакой теплоизоляции, таковыми являются, например, дома из полнотелых кирпичей. „Нулевые года у нас на втором месте по количеству построек, и совсем незначительную часть составляют новые дома, построенные уже в соответствии с сегодняшними стандартами, с надлежащей изоляцией, хорошими окнами и современными техническими системами. Большая часть из них построена в Таллинне, Тарту и немного в Пярну“, – продолжает Симо Илометс. Именно эти дома имеют огромное преимущество перед старыми в эффективности теплоизоляции.

На температуру в помещениях влияет множество факторов: расположение здания, толщина наружных стен, этаж и многое другое. Но хуже всего с теплоизоляцией дело обстоит в старых домах. При этом примерно две трети наших граждан живут в квартирных домах, построенных еще в прошлом веке. „В Эстонии доминирующий жилищный фонд – это старые железобетонные или кирпичные дома. В старых домах для утепления часто использовали, например, фенольные пенопласты, а в случае кирпичных стен – минеральную вату, но теплоизоляционная способность была все равно плохой, потому что большие потери тепла происходят через температурные мосты и стыки“, – рассказывает RusDelfi старший преподаватель института строительной архитектуры в Таллинском техническом университете Симо Илометс. По его словам, раньше не обращали должного внимания на теплоизоляцию, поэтому теплопроводность наружных стен таких домов примерно в три-пять раз выше, чем у новых многоквартирных домов.

Под надзор будут попадать помещения, где начался процесс разложения, или где есть вопросы к общей безопасности в эксплуатации здания. Симо Илометс утверждает, что у застройщиков уже накоплен достаточный опыт для того, чтобы проводить подобные мероприятия на высоком уровне, а также в наличии есть все необходимые материалы. „Чтобы существенно снизить теплопотерю, недостаточно поменять только систему отопления или починить крышу и заменить окна в квартире – нужно провести полную реновацию. Если это будет сделано с умом, то потребление тепловой энергии снизится минимум вдвое“, – отмечает Симо Илометс. При этом из-за установки новой технической системы потребление электричества может немного возрасти. Но это значит, что расходы останутся примерно на том же уровне. „При этом здание будет приведено в порядок: оно не будет разлагаться, микроклимат будет налажен. А рыночный спрос на квартиры в этом доме только возрастет. Поэтому один из критериев по выбору жилья – это найти реновированный дом“, – говорит Симо Илометс.

Обратная сторона этого вопроса – перегрев зданий в летний период. В первую очередь стоит подумать о замене старых деревянных окон. Однако сейчас и пластиковые стеклопакеты быстро устаревают. „Если человек в нулевых менял деревянные окна на двухкамерные пластиковые, то, вероятно, сегодня уже надо рассмотреть вопрос о замене их на трехкамерный стеклопакет“, – отмечает Симо Илометс. Также он напоминает, что можно подумать и об экранированных окнах. „Этот вопрос, безусловно, необходимо решать как для новых, так и для существующих старых зданий, поскольку лето становится все жарче. Кроме того, не следует выбирать очень темную штукатурку или другой материал для покрытия фасада, которые будут аккумулировать солнечные лучи. А строить во всех зданиях систему охлаждения просто неоправданно дорого“. Руководитель по связям с общественностью строительной компании Merko Кятлин Каасик отмечает, что во избежание перегрева зданий летом и для поддержания микроклимата помещений можно использовать так называемое пассивное охлаждение. „Например, на фасаде можно использовать архитектурные ребра и решетки, которые препятствуют попаданию солнечных лучей в помещение через оконные стекла и таким образом предотвращают чрезмерный нагрев помещения“.

Общие правила таковы – чем больше процент стеклянных поверхностей на фасаде здания, тем менее теплоудерживающим оно является. „В то же время при создании архитектуры зданий, помимо сохранения тепла, всегда необходимо учитывать вопрос освещенности – чаще всего заказчики отдают предпочтение широким окнам, дающим больше света. При этом окно меньшего размера было бы более практичным с точки зрения сохранения тепла“, – отмечает Кятлин Каасик.