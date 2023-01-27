Джокович заявил о „неверно истолкованных“ фото его отца с флагами России

„Я видел то, что произошло, как и все остальные. К сожалению, неправильное толкование того, что произошло, достигло такого высокого уровня“, — цитирует Джоковича AFP.



„Конечно, это меня задело. Я не знал об этом до прошлой ночи. Мой отец, вся моя семья прошли через несколько войн. Как сказал мой отец в заявлении, мы против войны. Мы никогда не поддержим ни насилие, ни войну“, — добавил теннисист.



По словам Джоковича, его отец приветствовал болельщиков возле арены Рода Лейвера после каждого матча, в котором он играл, чтобы поблагодарить их за поддержку, пишет РБК.



Джокович победил американца Томми Пола и в финальном матче на Australian Open сыграет против грека Стефаноса Циципаса.



После четвертьфинального матча Джоковича с Андреем Рублевым в сети появилась видеозапись, на которой Срджан Джокович был запечатлен с болельщиками, которые принесли на Australian Open флаги России и ДНР. На видеокадрах видно, что Джокович-старший был вместе с мужчиной в футболке с буквой Z и надписью „Где мы, там Россия“, державшим в руках флаг России с портретом президента Владимира Путина. Отходя от группы зрителей, Джокович-старший по-сербски сказал: „Да здравствуют русские“.



После этого скандала Джокович-старший решил пропустить полуфинальный матч сына. „Я общался с фанатами Новака, как делал после всех матчей, чтобы отпраздновать его победу и сфотографироваться с ними. У меня не было никакого намерения вызывать такие заголовки в газетах и провоцировать кого-либо“, — отметил Срджан Джокович.



На Australian Open запрещена демонстрация флагов России и Белоруссии, также организаторы запретили символики и флаги, связанные с поддержкой военных действий на Украине.

