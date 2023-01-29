Объясняет Инспекция труда: какие права есть у работника в случае суммированного рабочего времени?

🔹Если стороны договорились о суммированном рабочем времени, это означает, что рабочие часы могут быть распределены по-разному в какой-либо единице времени (учётном периоде). Период суммирования рабочего времени может составлять до 4 месяцев, и в случае суммированного рабочего времени рабочее время учитывается в конце учётного периода. Таким образом, работник может отработать, например, 200 часов в одном месяце и 100 часов в другом. И если работник отработал в одном месяце больше часов, чем норма часов месяца, это еще не означает, что возникли сверхурочные, поскольку в следующем месяце работник может отработать на это количество часов меньше. Сверхурочные или недоработанные часы также выясняются лишь в конце учётного периода.

🔹При этом важно, выполняя работу, соблюдать ограничения по времени работы и отдыха.

То есть при работе по суммированному учёту, рабочее время работника не может превышать в среднем 48 часов в 7-дневном промежутке времени.

В течение 24-часового периода работнику должно остаться не менее 11 часов непрерывного ежедневного времени отдыха.

При обычном учете у работника в течение семидневного периода должно оставаться в течение семидневного периода не менее не менее 48 часов непрерывного еженедельного времени отдыха. При работе по суммированному учёту рабочего времени работнику должно быть обеспечено в течение семидневного периода не менее 36 часов непрерывного времени отдыха (статья 52 Закона о трудовом договоре).

🔹Если работодатель при составлении графика работы учитывает ежедневное время отдыха в минимум 11 часов подряд, еженедельное время отдыха при работе по графику в минимум 36 часов подряд, а также рабочее время работника в 7-дневном промежутке времени не превышает в среднем 48 часов, то нарушений со стороны работодателя нет.