12.02.2023, 19:19
Взрослые тоже издеваются над людьми: „Надо мной насмехались, мою работу не ценили“(1)
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Коллеги по работе цепляются по пустякам? Работодатель не отпускает на похороны отца? Если еще 10–15 лет назад случаи моббинга — травли человека в коллективе — замалчивались, и чаще всего жертвы увольнялись, то теперь люди стали обращаться за помощью. Правда, в официальных разбирательствах крайне редко одерживают победу, пишет издание Maaleht.
„Любые мои действия критиковались, все, что я ни делала, насмешливо комментировалось. Большей частью я не воспринимала эти комментарии на свой счет, но в конце концов работа в этом коллективе повлияла на море душевное состояние“, - сказала, Мари*, рассказывая о психологической травле, которой она подвергалась на работе.