Взрослые тоже издеваются над людьми: „Надо мной насмехались, мою работу не ценили“

„Любые мои действия критиковались, все, что я ни делала, насмешливо комментировалось. Большей частью я не воспринимала эти комментарии на свой счет, но в конце концов работа в этом коллективе повлияла на море душевное состояние“, - сказала, Мари*, рассказывая о психологической травле, которой она подвергалась на работе.