Экономика
12.02.2023, 19:19

Взрослые тоже издеваются над людьми: „Надо мной насмехались, мою работу не ценили“

 (1)
ФОТО: Obak | Shutterstock

Коллеги по работе цепляются по пустякам? Работодатель не отпускает на похороны отца? Если еще 10–15 лет назад случаи моббинга — травли человека в коллективе — замалчивались, и чаще всего жертвы увольнялись, то теперь люди стали обращаться за помощью. Правда, в официальных разбирательствах крайне редко одерживают победу, пишет издание Maaleht.

„Любые мои действия критиковались, все, что я ни делала, насмешливо комментировалось. Большей частью я не воспринимала эти комментарии на свой счет, но в конце концов работа в этом коллективе повлияла на море душевное состояние“, - сказала, Мари*, рассказывая о психологической травле, которой она подвергалась на работе.

Обидные комментарии в адрес Мари чаще всего отпускали трое коллег-мужчин, они не перестали насмехаться над девушкой и после того, как она попросила их не делать этого.

Оставить комментарий Читать комментарии (1)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии