Express Post прекратит доставку почты на дом и сократит около 450 человек

По словам главы Express Post Катри Лаанела, основная причина отказа предприятия от услуги доставки на дом - ежегодно увеличивающийся убыток, который в основном является следствием продолжающегося роста цен на сырье и эксплуатационных расходов, в то время как объемы печатных изданий сокращаются: „В последние годы собственники финансово поддерживали деятельность Express Post, и мы искали способы сделать деятельность компании более эффективной, но, к сожалению, этого оказалось недостаточно“.

По неаудированным данным, оборот Express Post в 2022 году составил 5,2 млн евро, а убыток - 1,2 млн евро. В 2021 году оборот компании достиг 5,2 млн евро, убыток - 0,6 миллиона евро.

После закрытия службы доставки на дом Express Post продолжит предоставлять услуги колл-центра и услуги по управлению базой подписчиков на периодические издания, составляющие сейчас около 7% бизнеса компании.

Как писал RusDelfi, в 2022 году под сокращение попало в три раза больше людей, чем годом ранее. Более подробно читайте ЗДЕСЬ.

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