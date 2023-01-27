Express Post прекратит доставку почты на дом и сократит около 450 человек(8)
Совет Express Post, компании, которая доставляла издания Ekspress Grupp и Postimees Grupp в почтовые ящики жителей крупных городов и их окрестностей, принял решение прекратить в этом году доставку почты на дом, в результате чего сокращено около 450 человек, сообщает RusERR.
По словам главы Express Post Катри Лаанела, основная причина отказа предприятия от услуги доставки на дом - ежегодно увеличивающийся убыток, который в основном является следствием продолжающегося роста цен на сырье и эксплуатационных расходов, в то время как объемы печатных изданий сокращаются: „В последние годы собственники финансово поддерживали деятельность Express Post, и мы искали способы сделать деятельность компании более эффективной, но, к сожалению, этого оказалось недостаточно“.
По неаудированным данным, оборот Express Post в 2022 году составил 5,2 млн евро, а убыток - 1,2 млн евро. В 2021 году оборот компании достиг 5,2 млн евро, убыток - 0,6 миллиона евро.
После закрытия службы доставки на дом Express Post продолжит предоставлять услуги колл-центра и услуги по управлению базой подписчиков на периодические издания, составляющие сейчас около 7% бизнеса компании.
Как писал RusDelfi, в 2022 году под сокращение попало в три раза больше людей, чем годом ранее. Более подробно читайте ЗДЕСЬ.