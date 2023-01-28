Исследование: больше всего сократить потребление коммунальных услуг пришлось пожилым людям

В ходе опроса, проведенного Luminor в конце прошлого года, 59% жителей Эстонии на вопрос о последствиях роста цен на электричество, отопление и другие коммунальные расходы ответили, что в результате этого они сократили свое ежедневное потребление. 29% ввели различные способы экономии электроэнергии, а еще 14% накопили достаточно сбережений, чтобы справиться с непредвиденными расходами или ищут более высокооплачиваемую работу. Существует заметная разница в использовании средств экономии электроэнергии между эстонцами (33%) и неэстонцами (20%).

По мнению руководителя отдела розничных банковских услуг Luminor Танеля Ребане, и сокращение потребления, и использование средств экономии электроэнергии являются естественным выбором для рациональных эстонцев. „Это самый быстрый и доступный способ восстановить баланс семейного бюджета“, – говорит Ребане. „В то же время, результаты опроса показывают, что многие люди накопили приличные сбережения и поэтому имеют большее чувство уверенности, чтобы пережить трудные времена.“

Аналогичный опрос в Латвии показал, что 60% респондентов сократили потребление электроэнергии. Тем не менее, более пятой части еще ничего не сделали для снижения своих расходов на электроэнергию, причем чаще всего так говорят молодые люди в возрасте 18–29 лет (29%).

В Эстонии 30–39-летние меньше всего склонны сокращать свое ежедневное потребление из-за возросших расходов (53%), а 60–74-летние – больше всего (67%). 19% жителей Эстонии говорят, что у них достаточно доходов, чтобы справиться с возросшими расходами. Так ответили 22% мужчин и 17% женщин. Опять же, большинство представителей возрастной группы 30–39 лет (29%) сказали, что зарабатывают достаточно. Только 2% респондентов собираются взять кредит, чтобы справиться с ростом расходов, и только 1% рассматривают переезд в меньшее жильё, чтобы решить проблемы.