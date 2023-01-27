Новости Эстонии
27.01.2023, 11:46

Военный эксперт Райнер Сакс: при эффективном использовании 100 западных танков дадут тот же результат, что 300 советских

 
Датские танки в Тапа
Датские танки в Тапа
ФОТО: Ilmar Saabas | Delfi Meedia

По словам эксперта в сфере обороны Райнера Сакса, поскольку танковые подразделения являются органической частью украинской армии, это дает Украине хорошие предпосылки для быстрого введения в эксплуатацию полученных от Запада танков.

При этом Сакс отметил, что раньше весны танки использовать не получится из-за неподходящих погодных условий.

Но все-таки чем западные танки лучше советских танков, которые Украина использует сейчас?

RusDelfi
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