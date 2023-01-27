27.01.2023, 11:46
Военный эксперт Райнер Сакс: при эффективном использовании 100 западных танков дадут тот же результат, что 300 советских
ФОТО: | Delfi Meedia
По словам эксперта в сфере обороны Райнера Сакса, поскольку танковые подразделения являются органической частью украинской армии, это дает Украине хорошие предпосылки для быстрого введения в эксплуатацию полученных от Запада танков.
При этом Сакс отметил, что раньше весны танки использовать не получится из-за неподходящих погодных условий.