02.02.2023, 07:08
Убийцы вырезали на стволах берез два креста. Трагическую историю убийства на Хийумаа использовали как инструмент пропаганды(1)
По мнению потомков убитых, заглохшая было кампания по ликвидации т. н. красных монументов используется в пропагандистских целях точно так же, как в свое время в пропагандистских целях устанавливали памятники, пишет издание Eesti Päevaleht.
В 1968 году на острове Хийумаа близ деревни Эммасте был установлен серый валун. На прикрепленной к камню доске написано, что на этом месте в октябре 1941 фашистские палачи казнили Исака и Арманда Ханслеппов.