Новости Эстонии
02.02.2023, 07:08

Убийцы вырезали на стволах берез два креста. Трагическую историю убийства на Хийумаа использовали как инструмент пропаганды

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По мнению потомков убитых, заглохшая было кампания по ликвидации т. н. красных монументов используется в пропагандистских целях точно так же, как в свое время в пропагандистских целях устанавливали памятники, пишет издание Eesti Päevaleht.

В 1968 году на острове Хийумаа близ деревни Эммасте был установлен серый валун. На прикрепленной к камню доске написано, что на этом месте в октябре 1941 фашистские палачи казнили Исака и Арманда Ханслеппов.

Комиссия, решающая судьбу памятников советской эпохи, т. н. красных монументов, считает, что валун следует убрать. Однако памятный камень в Эммасте не просто „красный монумент“. В этом месте сплелись воедино история одной семьи, пропагандистская машина и так до конца и не раскрытое убийство.

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