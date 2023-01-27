Министерство социальных дел вводит запрет на оборот опасного каннабиноида

„HHC – это новое психоактивное вещество, которое появилось на европейском рынке в прошлом году. Оно оказывает на здоровье такое же пагубное воздействие, как и другие каннабиноиды. При этом неизвестно, какие последствия в долгосрочной перспективе вызовет употребление вещества, – сказала Кристийн Микко, советник отдела общественного здравоохранения Министерства социальных дел. - Принимая во внимание общую неосведомленность пользователей о потенциальных рисках для здоровья, связанных с этим новым веществом, его активное распространение через интернет-каналы в Европе, в том числе и в Эстонии, а также большой интерес к рекламному продвижению на нашем рынке, важно ограничить его доступность и тем самым защитить здоровье населения“.

С предложением добавить каннабиоид HHC в список наркотических и психотропных веществ выступил Департамент лекарственных средств. „Поскольку гексагидроканнабинол не проходил никаких клинических исследований, его свойства и токсикологический профиль неизвестны. Также неизвестно происхождение, точный состав и степень чистоты продуктов, содержащих HHC. Среди прочего, потребитель вещества имеет серьезный риск передозировки, так как неизвестны так называемые безопасные дозы введения“, – прокомментировала инициативу Кристи Тыниссон, специалист отдела надзора Департамента лекарственных средств.

В основе предложения департамента лежит информация, предоставленная Эстонским институтом судебной медицины, а также поступившие из других стран и от Европейского центра мониторинга распространения наркотиков и наркомании тревожные предупреждения о последствиях приема HHC.