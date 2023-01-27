Эстония отправила Украине слишком много оружия? Каллас и Хельме на теледебатах стояли на разных позициях

В четверг вечером в эфире ETV состоялись дебаты председателя Партии реформ и премьер-министра Каи Каллас и председателя EKRE Мартина Хельме. Наиболее острые споры разгорелись о том, выгодно ли для Эстонии помогать Украине оружием в нынешних объемах и насколько агрессивно и публично стоит требовать помощи от Запада для Украины.

Хельме указал, что для маленькой страны выраженная агрессивная настроенность не самый лучший вариант. „Я думаю, что самый главный вопрос безопасности заключается в том, как нам сделать так, чтобы эта война нас не коснулась“, — сказал он.

Каллас возразила, что Эстония не может оставаться равнодушной к конфликту, иначе и в Эстонию придет война. „Мы можем осознать цену равнодушия только тогда, когда нам самим понадобится помощь“, — сказала Каллас. „И если никто о тебе не знает, никто особенно не пожалеет, если ты исчезнешь“.

Однако в акценте на жесткую внешнюю политику с риторикой поддержки Украины Хельме видит предвыборную кампанию Партии реформ. „На мой взгляд, это циничный политический шаг, потому что это [безопасность — ред.] — единственная сфера, где у Партии реформ может быть положительный имидж“, — сказал Хельме.

По словам Хельме, Эстония отправила Украине слишком много оружия. „Мы должны понимать опасность того, что мы — прифронтовая страна, и у нас нет вооружения“, — сказал он. „У нас больше нет пушек, мы их получим через 2-3 года. У нас самих сейчас меньше оружия, чем год назад“.

После тезисов Хельме Каллас стала зачитывать цифры, которые, по ее словам, опровергают утверждения председателя EKRE. „За последний год мы приобрели в два раза больше боеприпасов, чем за последние 30 лет“, — сказала Каллас. „Все, что мы отдаем, мы заменяем, и восполняем запасы. Отданные гаубицы мы уже в 2022 году заменили на 18 К-девять, всего прибудет 36 американских HIMARS, приобретем британские орудия. Мы сами занялись закупками и приобрели ПВО“, — перечислила она.

„Я не думаю, что правильно пугать людей тем, что завтра здесь начнется война“, — сказала Каллас.