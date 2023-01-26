ERR: Эстония склоняется к поставке Украине боеприпасов, запрещенных в сотне стран(20)
По данным ERR, Эстония намерена удовлетворить просьбу Украины о поставках кассетных боеприпасов. Более 100 стран мира присоединились к конвенции о запрещении и нераспространении такого типа боеприпасов, но Эстония и Украина в их число не входят, пишет rus.err.
В интервью „Актуальной Камере“ министр обороны Ханно Певкур по существу подтвердил информацию, ранее со ссылкой на анонимный источник обнародованную агентством AFP.
„Эстония решила предоставить Украине артиллерийские боеприпасы калибра 155 миллиметров. Говорить о деталях соглашений между вооруженными силами Эстонии и Украины, в частности, о количестве и номенклатуре боеприпасов, я не считаю необходимым. Если мы предоставим Украине кассетные боеприпасы, я не вижу тут проблем, поскольку уже сейчас обе воюющие стороны используют на территории Украины такие боеприпасы“, – сказал Певкур.
Россия и Украина входят в сравнительно небольшую группу стран, которые не присоединились к действующей уже почти 15 лет международной конвенции, запрещающей применение и передачу кассетных боеприпасов.
Силы обороны Эстонии располагают такими боеприпасами немецкого производства с 90-х годов.
Германия, от согласия которой зависит теперь возможность поставок кассетных боеприпасов из Эстонии в Украину, сама от производства и использования таких снарядов отказалась.