Мэр Таллинна призвал предприятия и организации принять участие в инициативе Test in Tallinn

На состоявшейся вчера вечером в Таллиннской ратуше встрече мэр Таллинна Михаил Кылварт ознакомил мэра Хельсинки Юхана Вартиайнена с мероприятиями, которые будут проходить в рамках программы Зеленой столицы Европы и пригласил город Хельсинки принять в них участие.

„Наша программа включает около 60 различных мероприятий, многие из которых имеют международный масштаб, предлагая темы для размышлений и предоставляя возможности для действий как экспертам, так и различным сообществам“, - сказал Кылварт.

В ходе встречи мэры Таллинна и Хельсинки обсудили, каким образом крупные города могут больше поддерживать производство зеленой энергии и разработку устойчивых решений. „Очень важно поддерживать и инициировать разработку устойчивых решений в городах, расположенных на берегах Балтийского моря. Я считаю, что сотрудничество между Хельсинки и Таллинном позволит обоим городам добиться наилучших решений, - сказал Кылварт. – Например, инициатива Test in Tallinn, проводимая в рамках программы Зеленой столицы Европы, предлагает возможность привнести в городское пространство зеленые инновации и сделать Таллинн центром зеленых компетенций Европы. В этой связи мы призываем предприятия, сообщества и экспертов предлагать идеи для того, чтобы их можно было протестировать в Таллинне“.

Мэр Хельсинки Юхана Вартиайнен подчеркнул, что возможность тестирования и разработки новых технологий и зеленых решений в обоих городах позволяет создать новые возможности для сотрудничества предприятий двух стран – это, в свою очередь, будет благоприятствовать развитию экономических отношений между странами.