Мэр Таллинна призвал предприятия и организации принять участие в инициативе Test in Tallinn
На встрече мэра Таллинна Михаила Кылварта с делегацией города Хельсинки во главе с мэром Юхана Вартиайненом стороны сосредоточились на сотрудничестве двух городов в разработке устойчивых и долгосрочных решений, а также развитии экономических отношений.
На состоявшейся вчера вечером в Таллиннской ратуше встрече мэр Таллинна Михаил Кылварт ознакомил мэра Хельсинки Юхана Вартиайнена с мероприятиями, которые будут проходить в рамках программы Зеленой столицы Европы и пригласил город Хельсинки принять в них участие.
„Наша программа включает около 60 различных мероприятий, многие из которых имеют международный масштаб, предлагая темы для размышлений и предоставляя возможности для действий как экспертам, так и различным сообществам“, - сказал Кылварт.
В ходе встречи мэры Таллинна и Хельсинки обсудили, каким образом крупные города могут больше поддерживать производство зеленой энергии и разработку устойчивых решений. „Очень важно поддерживать и инициировать разработку устойчивых решений в городах, расположенных на берегах Балтийского моря. Я считаю, что сотрудничество между Хельсинки и Таллинном позволит обоим городам добиться наилучших решений, - сказал Кылварт. – Например, инициатива Test in Tallinn, проводимая в рамках программы Зеленой столицы Европы, предлагает возможность привнести в городское пространство зеленые инновации и сделать Таллинн центром зеленых компетенций Европы. В этой связи мы призываем предприятия, сообщества и экспертов предлагать идеи для того, чтобы их можно было протестировать в Таллинне“.
Мэр Хельсинки Юхана Вартиайнен подчеркнул, что возможность тестирования и разработки новых технологий и зеленых решений в обоих городах позволяет создать новые возможности для сотрудничества предприятий двух стран – это, в свою очередь, будет благоприятствовать развитию экономических отношений между странами.
Наряду с этим мэры Таллинна и Хельсинки обменялись опытом приема военных беженцев и отправки гуманитарной помощи в Украину. Мэр Хельсинки отметил, что Таллинн очень хорошо справился с задачей, учитывая большое число беженцев. В то время как Финляндия приняла около 40 000 военных беженцев, из которых около 4 000 размещены в Хельсинки, то из 65 000 прибывших в Эстонию беженцев около 44 000 находятся в Таллинне.
Сегодня утром мэры и префекты полиции Таллинна и Хельсинки встретились для обмена опытом и обсуждения вопросов сотрудничества между полицией и городом, готовности к кризисам и обеспечения безопасности. Также обсуждались вопросы взаимного сотрудничества, поскольку города сталкиваются со схожими проблемами.
По словам Пыхьяского префекта Департамента полиции и погранохраны Йоозепа Каасика, из каждого кризиса можно извлечь уроки и положительные моменты.
„Последние три года полиция работала в режиме кризисного управления. Благодаря этому непростому, но поучительному опыту сегодня мы лучше подготовлены к новым возможным кризисам. Мы понимаем, что государство не может разрешить ни один кризис без участия местных самоуправлений, и наоборот. Со стороны города также произошли важные изменения в управлении кризисами. И в этой связи я рад, что мы смогли работать плечом к плечу с нашими партнерами, в том числе городскими учреждениями и соседними странами – как в период коронакризиса, так и в условиях ситуации, которая сложилась с прибытием военных беженцев из Украины“.
По словам начальника полиции Хельсинки Лассе Аапио, пандемия коронавирусной инфекции и кризисы, вызванные войной в Украине, значительно изменили эмоциональный климат в городах, поэтому сотрудничество и совместные учения сейчас особенно важны.