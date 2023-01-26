ИЗМЕНЕНИЕ ЗАКОНА | Жертвам насилия будут помогать больше, чем ранее
С 1 апреля 2023 года Закон о помощи жертвам улучшит доступность помощи жертвам насилия, преступлений или кризисных ситуаций. Система обращения за возмещениями для жертв преступлений также станет более понятной, пишет Maaleht.
Отныне жертвы домашнего и сексуального насилия будут получать психологическую помощь, которая поддерживает восстановление после травмы, независимо от уголовного производства. Чтобы сделать помощь эффективнее, Департамент социального страхования будет иметь право обмениваться данными с другими учреждениями и специалистами, помогающими взрослым жертвам домашнего насилия, относящимися к группе высокого риска. Кроме того, в дальнейшем при исчислении помощи жертвам насильственных преступлений государственные пособия не будут вычитаться из компенсации.
Новый закон помощи жертвам также определяет возможности кризисной помощи в ситуациях сексуального насилия, работы служб поддержки отказа от насилия, психосоциальной кризисной помощи базовой службы помощи жертвам.
Также были обновлены содержание и условия центра поддержки женщин, восстановления в правах и услуги, оказываемые жертвам торговли людьми, а также психиатрической помощи, поддерживающей восстановление после психологических травм. Улучшение помощи жертвам обойдется государству около двух миллионов евро в год.