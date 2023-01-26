ИЗМЕНЕНИЕ ЗАКОНА | Жертвам насилия будут помогать больше, чем ранее

Отныне жертвы домашнего и сексуального насилия будут получать психологическую помощь, которая поддерживает восстановление после травмы, независимо от уголовного производства. Чтобы сделать помощь эффективнее, Департамент социального страхования будет иметь право обмениваться данными с другими учреждениями и специалистами, помогающими взрослым жертвам домашнего насилия, относящимися к группе высокого риска. Кроме того, в дальнейшем при исчислении помощи жертвам насильственных преступлений государственные пособия не будут вычитаться из компенсации.