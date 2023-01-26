Статистика с начала пандемии COVID-19: сколько человек заболело и умерло в Эстонии?

Заболеваемость на 100 000 жителей с начала пандемии составила 58 526 человек, за последние 14 дней заболеваемость на 100 000 жителей составила 189,2.

По оперативным данным Департамента здоровья, по состоянию на 23.01.2023 с начала пандемии летальным исходом закончились 2 904 случая заболевания коронавирусом, или 0,5% подтвержденных случаев COVID-19. Из них 81,2% составили люди в возрасте 70 лет и старше, средний возраст умерших от COVID-19 составляет 78,9 года. Среди скончавшихся 1435 мужчин (49,4%) и 1469 женщин (50,6%).

По состоянию на 23.01 на больничном лечении находились 136 инфицированных коронавирусом, из них на интенсивной терапии - трое, на апппарате ИВЛ - один. Средний возраст пациентов - 73 года.

Начиная с февраля 2020 года в искусственной вентиляции легких нуждались 874 пациента по коронавирусу, это 3,6% от всех госпитализированных с COVID-19 пациентов.

По данным секвенирования, в Эстонии штамм омикрон составляет сегодня 100%. Подвид омикрона BA.5 вместе с его вариантами составляют до сих пор свыше 90%. В ходе секвенирования было выявлено три случая заболевания новым подвидом коронавируса - XBB.1.5 или „кракеном“.