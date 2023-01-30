30.01.2023, 09:30
Пропавшая в Таллинне 15-летняя Анна-Лийса нашлась(3)
ФОТО: | Eero Vabamaegi
В четверг, 26 января, полиция просила помощи в выяснении местонахождения 15-летней Анны-Лийсы, сбежавшей из замещающего дома.
Об исчезновении Анны-Лийсы в четверг в полицию сообщила работница замещающего дома. Девушка и раньше сбегала подобным образом. Ее телефон был выключен.
Сообщалось, что Анна-Лийса может находиться в компании своих сверстников в таллиннском районе Кесклинн, Мустамяэ или в окрестностях Харьюмаа. Описание девушки было передано всем полицейским патрулям.
Сегодня, 30 января, пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Анника Максимов сообщила, что Анна-Лийса сама вернулась домой и с ней все в порядке.