ФОТО | Полиция разыскивает пропавшую в Таллинне 15-летнюю Анну-Лийсу

Об исчезновении Анны-Лийсы сегодня в полицию сообщила работница замещающего дома. Девушка и раньше сбегала подобным образом. Ее телефон выключен.

Анна-Лийса может находиться в компании своих сверстников в таллиннском районе Кесклинн, Мустамяэ или в окрестностях Харьюмаа. Описание девушки передано всем полицейским патрулям.

Рост Анны-Лийсы около 165 см. У нее длинные русые волосы, карие глаза. Девушка может быть одета в черную куртку с меховым воротником, черные брюки и белые кроссовки.

Полиция просит всех, кто заметит девушку, соответствующую описанию и фотографии, сообщить об этом по номеру центра тревоги 112.