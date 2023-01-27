Экономика
27.01.2023, 08:45

Очередной удар по продовольственной безопасности: Мярьямааский мясокомбинат придется продать

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На скотобойне и в цехе разделки мяса Märjamaa Lihatööstus работа еще идет полным ходом.
На скотобойне и в цехе разделки мяса Märjamaa Lihatööstus работа еще идет полным ходом.
ФОТО: Sven Arbet | Delfi Meedia

Märjamaa Lihatööstus — Мярьямааский мясокомбинат выставлен на продажу. Если предприятие продолжит иметь дело с экологическим мясом, то по нынешним ценам оно окажется в убытке, пишет издание Maaleht.

„Мясокомбинат продается, ищем инвестора“, - сказал член правления Märjamaa Lihatööstus Александр Козик, пояснив, что в настоящее время предприятие еще не испытывает трудности, но никто не знает, что сложится ситуация через полгода. Так что в Мярьямаа придется забыть об экологическом животноводстве. Если, конечно, паевое товарищество Märjamaa Lihatööstus не удастся продать, и предприятие закроет двери.

„Из-за инфляции по производству экоговядины нанесен большой удар — сырье, то есть живой рогатый скот подорожало, а спрос снизился“, - сказал Козик.

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