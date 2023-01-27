Очередной удар по продовольственной безопасности: Мярьямааский мясокомбинат придется продать

„Мясокомбинат продается, ищем инвестора“, - сказал член правления Märjamaa Lihatööstus Александр Козик, пояснив, что в настоящее время предприятие еще не испытывает трудности, но никто не знает, что сложится ситуация через полгода. Так что в Мярьямаа придется забыть об экологическом животноводстве. Если, конечно, паевое товарищество Märjamaa Lihatööstus не удастся продать, и предприятие закроет двери.