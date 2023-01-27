27.01.2023, 08:45
Очередной удар по продовольственной безопасности: Мярьямааский мясокомбинат придется продать(1)
ФОТО: | Delfi Meedia
Märjamaa Lihatööstus — Мярьямааский мясокомбинат выставлен на продажу. Если предприятие продолжит иметь дело с экологическим мясом, то по нынешним ценам оно окажется в убытке, пишет издание Maaleht.
„Мясокомбинат продается, ищем инвестора“, - сказал член правления Märjamaa Lihatööstus Александр Козик, пояснив, что в настоящее время предприятие еще не испытывает трудности, но никто не знает, что сложится ситуация через полгода. Так что в Мярьямаа придется забыть об экологическом животноводстве. Если, конечно, паевое товарищество Märjamaa Lihatööstus не удастся продать, и предприятие закроет двери.