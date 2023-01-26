Запись с камеры видеонаблюдения: пьяный водитель врезался в стену не менее восьми раз(1)
Полиция опубликовала запись с камеры слежения, которая запечатлела, как пьяный водитель до того, как его задержали, не менее восьми раз таранил стену дома, пишет издание Forte.
Как сообщил Центр надзора за дорожным движением Департамента полиции и погранохраны, в ходе расследования дорожно-транспортного происшествия, случившегося утром в один из дней ноября, выяснилось, что в течение ночи пьяный водитель стал участником еще одного ДТП и покинул место происшествия.
На представленных ниже кадрах запечатлено первое ДТП.
„Водитель, если мы, конечно, не сбились со счета, врезался в стену дома не менее восьми раз и померялся силой с припаркованным автомобилем раз семь, не меньше. Самое печальное, что у сидевшего на соседнем сидении пассажира маневры водителя вызывали лишь смех и не вызывали беспоко1ства“, отметил Центр надзора за дорожным движением.
Водитель, устав „бодаться“ со стеной, сумел выехать на дорогу и проехать несколько километров, как попал в очередное ДТП: в точно не зафиксированное время наехал на дорожный знак. Отвалившийся регистрационный знак отметил „успехи“ водителя.
Полиция положила конец подвигам водителя, задержав его после третьего дорожно-транспортного происшествия.
Неизвестно, отмечал ли своими ночными приключениями 19-летний водитель, ранее не наказывавшийся за нарушения, год с момента получения водительских прав или причина была в чем-то другом. К настоящему времени в силу вступило решение полиции, на основании которого Транспортный департамент признал водительские права недействительными.
О том, чтобы снова сесть за руль, водитель сможет подумать не раньше осени, но сначала ему придется заново сдавать экзамены и подтверждать навык управления транспортным средством. После успешной сдачи экзаменов его автомобиль в течение двух лет будет украшать „кленовый лист“. Страховая фирма со своей стороны представит виновнику ДТП счет о компенсации ущерба, так как страховая фирма имеет право подать потребовать у причинившего ущерб виновника ДТП, если он покинул место происшествия или употреблял алкоголь, вернуть ей деньги
Видеозапись, как водитель таранит стену: