Запись с камеры видеонаблюдения: пьяный водитель врезался в стену не менее восьми раз

Как сообщил Центр надзора за дорожным движением Департамента полиции и погранохраны, в ходе расследования дорожно-транспортного происшествия, случившегося утром в один из дней ноября, выяснилось, что в течение ночи пьяный водитель стал участником еще одного ДТП и покинул место происшествия.

На представленных ниже кадрах запечатлено первое ДТП.

„Водитель, если мы, конечно, не сбились со счета, врезался в стену дома не менее восьми раз и померялся силой с припаркованным автомобилем раз семь, не меньше. Самое печальное, что у сидевшего на соседнем сидении пассажира маневры водителя вызывали лишь смех и не вызывали беспоко1ства“, отметил Центр надзора за дорожным движением.

Водитель, устав „бодаться“ со стеной, сумел выехать на дорогу и проехать несколько километров, как попал в очередное ДТП: в точно не зафиксированное время наехал на дорожный знак. Отвалившийся регистрационный знак отметил „успехи“ водителя.

Полиция положила конец подвигам водителя, задержав его после третьего дорожно-транспортного происшествия.

Неизвестно, отмечал ли своими ночными приключениями 19-летний водитель, ранее не наказывавшийся за нарушения, год с момента получения водительских прав или причина была в чем-то другом. К настоящему времени в силу вступило решение полиции, на основании которого Транспортный департамент признал водительские права недействительными.

О том, чтобы снова сесть за руль, водитель сможет подумать не раньше осени, но сначала ему придется заново сдавать экзамены и подтверждать навык управления транспортным средством. После успешной сдачи экзаменов его автомобиль в течение двух лет будет украшать „кленовый лист“. Страховая фирма со своей стороны представит виновнику ДТП счет о компенсации ущерба, так как страховая фирма имеет право подать потребовать у причинившего ущерб виновника ДТП, если он покинул место происшествия или употреблял алкоголь, вернуть ей деньги

Видеозапись, как водитель таранит стену: