Правительство вызывает на учения 830 человек

В соответствии с решением правительства, для участия в проверочных сборах распоряжением командующего Силами обороны вызываются 658 человек личного состава подразделений Пярнуской, Сааремааской и Ляэнеской дружин Кайтселийта Западного округа территориальной обороны. Вдобавок по распоряжению командира дружины вызываются 172 члена Кайтселийта, которые также примут участие в учениях в составе своих подразделений. Всего на учения вызвано 830 человек.

При получении повестки члены Кайтселийта с мобилизационным предписанием обязаны незамедлительно явиться в точки сбора.

Командуюший Силами обороны распорядился установить длительность сборов для личного состава Кайтселийта следующим образом: 622 человека – с 26 по 29 января включительно, 36 бойцов – с 26 января по 23 февраля включительно в гибком формате организации сборов. Для участников учений, получивших повестку по решению командира дружины, сборы продлятся с 26 по 29 января включительно.

В ходе этих учений вдобавок к тактике малых подразделений отработают гибкий формат организации сборов. Это означает, что резервистам позволят покидать место службы с обязательством вернуться обратно в течение установленного срока. В период ожидания военнослужащие смогут заниматься личными делами и ходить на работу. Эти дни также идут в зачет положенной резервистам компенсации.

Бойцы из списка Сил обороны, все 658 человек, могут убедится в получении или отсутствии повестки на странице регистра военнообязанных www.kaitseväeteenistus.ee . В свою очередь вызванные на сборы 172 члена Кайтселийта могут уточнить свой статус в дружине.

Все участники учений могут получить дополнительную информацию о сборах в своей дружие.