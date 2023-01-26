Скандал на Australian Open: мужчина с буквой Z на груди и российские флаги с изображением Путина(1)
Скандал разгорелся после матча между сербом Новаком Джоковичем и россиянином Андреем Рублевым на Открытом чемпионате Австралии по теннису. Причиной скандала стали пророссийские фанаты, а также отец Джоковича.
Флаги России и Беларуси запрещены на Открытом чемпионате Австралии, как и различные военные символы, например, буква Z.
Однако на встречу Джоковича и Рублева пришел мужчина, который, сидя на трибунах, снял белую футболку, а под ней была черная футболка с большой буквой Z.
Также на трибунах арены можно было увидеть людей, размахивающих российскими флагами, на которых изображен президент Владимир Путин. По словам очевидцев, там скандировали лозунги в поддержку российского государства.
Срджан Джокович - отец 21-кратного чемпиона турниров „Большого шлема“ Новака Джоковича, был запечатлен на видео с болельщиками, которые принесли на Australian Open флаги России и ДНР. Кадры опубликованы на YouTube-канале Aussie Cossack.