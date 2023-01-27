Рабочая группа предложила локации для эстонской АЭС. Сиккут: сегодня строительство невозможно

По словам советника Министерства окружающей среды Реэлики Руннель, с помощью ядерной энергетики можно было бы обеспечить круглосуточное электроснабжение независимо от погодных условий, а также достичь энергетической безопасности Эстонии и климатических целей, которые нужно выполнить до 2050 года. „Помимо производства электричества, ядерная энергия может использоваться для обогрева зданий, производства водорода и других промышленных процессов“, — отметила Руннель.