Новости Эстонии
27.01.2023, 08:25

Рабочая группа предложила локации для эстонской АЭС. Сиккут: сегодня строительство невозможно

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ФОТО: MARKO MUMM | Delfi Meedia

В своем промежуточном отчете рабочая группа по вопросам ядерной энергетики предложила 16 мест, которые могли бы подойти для строительства атомной электростанции. Министр экономики и инфраструктуры Рийна Сиккут пока не считает необходимым строительство АЭС в Эстонии, поскольку соответствующей технологии еще нет.

По словам советника Министерства окружающей среды Реэлики Руннель, с помощью ядерной энергетики можно было бы обеспечить круглосуточное электроснабжение независимо от погодных условий, а также достичь энергетической безопасности Эстонии и климатических целей, которые нужно выполнить до 2050 года. „Помимо производства электричества, ядерная энергия может использоваться для обогрева зданий, производства водорода и других промышленных процессов“, — отметила Руннель.


В то же время, по ее словам, внедрение ядерной энергетики требует длительного подготовительного периода, что в свою очередь означает большие денежные вливания.

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