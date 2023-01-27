Рабочая группа предложила локации для эстонской АЭС. Сиккут: сегодня строительство невозможно(6)
В своем промежуточном отчете рабочая группа по вопросам ядерной энергетики предложила 16 мест, которые могли бы подойти для строительства атомной электростанции. Министр экономики и инфраструктуры Рийна Сиккут пока не считает необходимым строительство АЭС в Эстонии, поскольку соответствующей технологии еще нет.
По словам советника Министерства окружающей среды Реэлики Руннель, с помощью ядерной энергетики можно было бы обеспечить круглосуточное электроснабжение независимо от погодных условий, а также достичь энергетической безопасности Эстонии и климатических целей, которые нужно выполнить до 2050 года. „Помимо производства электричества, ядерная энергия может использоваться для обогрева зданий, производства водорода и других промышленных процессов“, — отметила Руннель.