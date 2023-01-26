МВД подписало с профсоюзами меморандум о повышении зарплат полицейских и спасателей

В меморандуме отмечается, что по последнему прогнозу Министерства финансов, средняя зарплата в Эстонии в 2025 году составит 2025 евро. Соответственно, минимальная зарплата полицейских и спасателей должна будет к этому времени вырасти до 2431 евро в месяц.

В текущем году МВД было выделено 50 млн евро на повышение зарплат, в результате чего минимальная зарплата спасателей с надбавками за ночную работу вырастет в 2023 году с 1190 до 1620 евро, оставаясь на 12% ниже средней зарплаты по Эстонии.

Минимальная зарплата полицейских в этом году увеличится с 1575 до 1850 евро, сравнявшись со средней зарплатой.

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