Isamaa: ЦУ Таллиннский русский лицей нужно закрыть

В четверг на сессии горсобрания Таллинна вице-мэр Вадим Белобровцев ответит на вопросы фракции Isamaa о деятельности ЦУ Таллиннский русский лицей. По словам лидера фракции Isamaa Карла Сандера Касе, Рийгикогу одобрил переход на эстоноязычное образование, поэтому деятельность целевого учреждения также должна быть прекращена. Карл Сандер Касе напомнил, что Русский лицей – это не школа, а целевое учреждение, созданное в 2012 году с целью обеспечения русскоязычного образования. „Из правления учреждения, зависящего от денег налогоплательщиков Таллинна, из-за незнания эстонского языка ушел в отставку директор Сергей Гаранжа , а в школах с русским языком обучения организованы русскоязычные консультации за городские деньги, — сказал Касе.

„Рийгикогу принял закон, предусматривающий переход на эстоноязычное образование. В то же время город Таллинн идет в противоположном направлении. В долгосрочных стратегиях города нет ни слова о переходе на эстоноязычное образование, а вместо этого тратятся десятки тысяч евро на популяризацию русского языка обучения“, — сказал Касе. В делопроизводстве фракции Isamaa Таллиннского горсобрания находится предложение, которое предусматривают закрытие ЦУ Таллиннский русский лицей и переименование нескольких таллиннских школ. „Если Таллинн не удовлетворен качеством образования, предлагаемого в школах, принадлежащих городу, то должны быть приняты адекватные меры по улучшению качества образования, но для этого не нужно отдельное целевое учреждение“, — сказал он.