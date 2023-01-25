Кая Каллас: все оружие, что мы отдаем Украине, либо уже замещено, либо замещается

Премьер-министр сообщила, что правительство прислушивается к экспертам в сфере обороны и принимает решения исходя из этого. „Во-первых, наша оборона в настоящий момент завязана на Украине. Во-вторых, в течение последнего года мы закупили, например, больше боеприпасов, чем в течение последних 30 лет“, – подчеркнула Каллас. Премьер-министр добавила, что к 2025 году Эстония планирует закупить боеприпасов на общую сумму порядка девятисот миллионов евро.

Каллас отметила, что все, что мы отдаем, либо уже замещено, либо замещается нашими силами или силами наших союзников. „Например, мы уже получили или вот-вот получим системы HIMARS. Мы сами приобрели системы ПВО. На смену отданным гаубицам придут установки К9. Мы уже планировали их заменить. У нас не было для них боеприпасов“, – отметила Каллас. Она добавила, что наша оборонная способность скорее возросла, а не сократилась.

Премьер-министр отметила, что помимо конвенциональной войны идет и гибридная война, в том числе – энергетическая и кибервойна. Люди не замечают кибератак на различные базы данных в Эстонии, так как государство решило инвестировать крупные суммы в повышение наших возможностей и устойчивости систем в этой сфере.

Премьер-министр Кая Каллас также ответила на вопрос Хелле-Мооники Хельме о ситуации в государстве, на вопрос Марии Юферевой-Скуратовски об использовании горючего сланца, на вопрос Тыниса Мёльдера о расследовании в связи с крушением парома „Эстония“, на вопрос Мартина Хельме о войне и на вопрос Яака Ааба о снижении инфляции.

Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу ответил на вопрос Марта Хельме о дипломатии. В инфочасе приняла участие министр социальной защиты Сигне Рийсало.