Иногда бывает трудно объясниться с русскоговорящими: иранка рассказала о плюсах и минусах переезда в Эстонию
Иранке Мал 42 года. Она мама пятилетней дочери, жена. А еще — студентка Таллиннского университета и активистка, которая искренне хочет помочь своей стране и своим соотечественницам. Почему она с семьей переехала в Эстонию? И каковы были ее первые впечатления от страны?
„Мы живем сейчас в Эстонии из-за моей учебы, но если дела будут идти хорошо, мы подумываем о том, чтобы остаться здесь на более долгий срок. Мой муж — музыкант, у него своя студия, которую он привез с собой, так что у нас нет привязки к определенному месту,“ - признается иммигрантка.
Твоя дочь ходит в эстонский детский сад?
Да, она также занимается эстонским языком дополнительно, мне кажется, она разговаривает на нем уже лучше меня. При этом я тоже начала учить язык сразу, как только приехала. Сначала в университете, потом в Settle in Estonia, где сейчас учу уровень А2.
Расскажи про свою адаптацию, было сложно?
Самая сложная часть была — привыкнуть к погоде. Я приехала из южного Ирана, где температура практически не опускается ниже 20 градусов тепла даже зимой. Иногда у нас может несколько дней быть +10, но это считается ужасным холодом. Летом же температура бывает выше 50 градусов. Так что для меня климат был совершенно другой, у меня было ощущение, что я еду на Северный полюс.
Однако из-за плотного расписания и того, что мои занятия начались сразу же по приезду, мне было не так сложно адаптироваться. У меня просто не было времени думать об этом.
Также мы попали в очень благоприятную среду в целом - наша квартира находится недалеко от университета, да и весь центр города очень „экспат-френдли“: все знают английский, мы никогда не терялись в этом городе. Я понимаю, что нам очень повезло, что мы нашли квартиру именно в Кесклинне.
У тебя уже появились эстонские друзья?
Да, у нас есть соседи — семейная пара, жена — эстонка, муж — из Манчестера. Их семилетняя дочь часто играет с нашей, и таким образом мы — родители — тоже стали общаться. А вообще в нашем районе много русских, азербайджанцев, армян.
Но ты общаешься со всеми соседями на английском, это не проблема?
В целом, да, но иногда бывает трудно объясниться с русскоговорящими. Русский — второй по популярности язык в Эстонии, мне кажется, практически все его знают. Иногда сложно поддерживать длинный диалог на английском с русскоговорящими, но даже это — не проблема. У нас есть наши руки и мимика — в случае недопониманий мы используем язык жестов. Иногда бывает, например, что дети играют на детской площадке, а их матери, которые не знают других языков, кроме русского, хотят сказать что-то. А все, что я знаю на русском — это какие-то отдельные слова, названия предметов, которые есть на детской площадке. В таком случае мы показываем остальные части предложения жестами и понимаем друг друга!
То есть, ты и русский здесь немного выучила?
(Смеется) Вообще-то в прошлом январе я нашла здесь работу, и большая часть моих коллег была русскоговорящими. Я даже начала понимать какие-то слова, но из-за начавшегося кризиса компании пришлось уволить большинство сотрудников, и я была среди них. Они работали в сфере инженерии и из-за роста цен на материалы и инфляцию потеряли более 50 процентов проектов. Я занималась маркетингом, и они просто убрали данную позицию.
Назови пять плюсов и пять минусов Эстонии в сравнении с Ираном
Для меня самая важная вещь — равенство. Я вижу, что здесь женщины и мужчины могут быть реально равны. Я слышала от своих бывших коллег, что их жены даже не готовят. Я была поражена, моя первая реакция была: „А что, так можно было?“.
Еще это индивидуализм, уважение к чужому личному пространству. Тайм-менеджмент. Весь общественный транспорт ходит по расписанию, это очень удобно.
Очень важный пункт, который должен был бы быть вторым — электронное государство. Все находится в электронном доступе, тебе не надо идти в учреждения, чтобы что-то оформить. Нет никакой бюрократии.
И последнее — атмосфера старых домов на фоне новых. Эта невероятная энергетика города. Определенно, это плюс для Таллинна.
А минусы?
Сложно найти работу иностранцам, не знающим эстонского языка. Пожалуй, это единственный минус.
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