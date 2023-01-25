Иногда бывает трудно объясниться с русскоговорящими: иранка рассказала о плюсах и минусах переезда в Эстонию

„Мы живем сейчас в Эстонии из-за моей учебы, но если дела будут идти хорошо, мы подумываем о том, чтобы остаться здесь на более долгий срок. Мой муж — музыкант, у него своя студия, которую он привез с собой, так что у нас нет привязки к определенному месту,“ - признается иммигрантка.

Твоя дочь ходит в эстонский детский сад?

Да, она также занимается эстонским языком дополнительно, мне кажется, она разговаривает на нем уже лучше меня. При этом я тоже начала учить язык сразу, как только приехала. Сначала в университете, потом в Settle in Estonia, где сейчас учу уровень А2.

Расскажи про свою адаптацию, было сложно?

Самая сложная часть была — привыкнуть к погоде. Я приехала из южного Ирана, где температура практически не опускается ниже 20 градусов тепла даже зимой. Иногда у нас может несколько дней быть +10, но это считается ужасным холодом. Летом же температура бывает выше 50 градусов. Так что для меня климат был совершенно другой, у меня было ощущение, что я еду на Северный полюс.

Однако из-за плотного расписания и того, что мои занятия начались сразу же по приезду, мне было не так сложно адаптироваться. У меня просто не было времени думать об этом.

Также мы попали в очень благоприятную среду в целом - наша квартира находится недалеко от университета, да и весь центр города очень „экспат-френдли“: все знают английский, мы никогда не терялись в этом городе. Я понимаю, что нам очень повезло, что мы нашли квартиру именно в Кесклинне.

У тебя уже появились эстонские друзья?

Да, у нас есть соседи — семейная пара, жена — эстонка, муж — из Манчестера. Их семилетняя дочь часто играет с нашей, и таким образом мы — родители — тоже стали общаться. А вообще в нашем районе много русских, азербайджанцев, армян.

Но ты общаешься со всеми соседями на английском, это не проблема?