Новости Эстонии
31.01.2023, 12:50

Центр тревоги и союз скорой помощи до сих пор не могут договориться о необходимости обучения диспетчеров

 
Сотрудники центра тревоги должны как можно скорее понять, насколько серьезна проблема человека, набравшего номер 112.
Сотрудники центра тревоги должны как можно скорее понять, насколько серьезна проблема человека, набравшего номер 112.
ФОТО: Jaanus Lensment | Delfi Meedia

Союз скорой помощи требует дополнительного обучения работников центра тревоги, центр тревоги в свою очередь ожидает, что союз скорой помощи улучшит руководство по обработке вызовов, пишет Eesti Päevaleht.

Работа неотложной помощи затруднена, потому что центр тревоги не справляется с использованием нового руководства по обработке вызовов и неправильно относит количество вызовов к D-вызовам, которые указывают на опасную для жизни неотложную медицинскую помощь. Это означает, что бригады скорой помощи с особым приоритетом и скоростью выезжают на вызов туда, где они не нужны. А это может означать, что другой человек в опасной для жизни ситуации может вовремя не получить помощь.

В центре тревоги признали, что введение нового руководства прошло не без проблем, но у них имеется хороший план по улучшению ситуации. Во-первых, планировалось дополнить руководство и внести уточнения, а во-вторых, обещали, что сотрудники центра тревоги пройдут дополнительное обучение.

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