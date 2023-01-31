Центр тревоги и союз скорой помощи до сих пор не могут договориться о необходимости обучения диспетчеров

Работа неотложной помощи затруднена, потому что центр тревоги не справляется с использованием нового руководства по обработке вызовов и неправильно относит количество вызовов к D-вызовам, которые указывают на опасную для жизни неотложную медицинскую помощь. Это означает, что бригады скорой помощи с особым приоритетом и скоростью выезжают на вызов туда, где они не нужны. А это может означать, что другой человек в опасной для жизни ситуации может вовремя не получить помощь.