Государство выходит из бизнеса: Operail продала очередную партию вагонов

Дочернее предприятие Operail, занимающееся сдачей вагонов в аренду Operail Leasing, представило возможность принять участие на аукционе по продаже имущества более 40 предприятиям. Свое предложение на разных этапах процесса сделали 20 заинтересованных предприятий. Анализируя предложения, стало ясно, что самым выгодным является продажа вагонов несколькими партиями.

В первую очередь продали 522 находящихся в Украине вагона украинскому предприятию Fortior Capital и эстонскому предприятию Teslar Trans, общая сумма сделок составила 6,51 миллионов евро. На стоимость находящихся в Украине вагонов повлияла война, поэтому вывести вагоны из страны затруднительно.

После долгого и напряженного процесса продажи, в ходе которого были проведены переговоры с многими предприятиями, Operail заключил договор о продаже 410 вагонов с двумя дочерними предприятиями находящегося в Казахстане логистического концерна ATASU. На прошлой неделе был заключен договор о продаже 397 вагонов с Skinest Rail AS, занимающейся сдачей вагонов в аренду.

Большая часть проданных вагонов покрыта арендными договорами. Все арендаторы без исключения являются европейскими предприятиями. В основном, вагоны находятся в Казахстане, Таджикистане, Монголии и балтийских странах. В России арендованных вагонов нет.

Процесс продажи оставшихся на данный момент в AS Operail Leasing вагонов, предназначенных для сдачи в аренду, находится в фазе переговоров с предприятиями, сделавшими лучшие предложения.

Operail начало сдавать вагоны в аренду в 2001 году, когда предприятие ещё было частью AS Eesti Raudtee. В 2009 году аренда вагонов совместно с грузоперевозками, перешла в состав EVR Cargo (позже Operail). В 2017 году бизнес расширили и были приобретены новые вагоны.