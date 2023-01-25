Государство выходит из бизнеса: Operail продала очередную партию вагонов(1)
Компания Operail Leasing продала 807 вагонов, находившихся в аренде. Самыми успешными на аукционе стали предприятие из Казахстана ATASU Group и предприятие из Эстонии Skinest Rail, которым были проданы вагоны общей стоимостью в 22,1 миллиона евро.
Дочернее предприятие Operail, занимающееся сдачей вагонов в аренду Operail Leasing, представило возможность принять участие на аукционе по продаже имущества более 40 предприятиям. Свое предложение на разных этапах процесса сделали 20 заинтересованных предприятий. Анализируя предложения, стало ясно, что самым выгодным является продажа вагонов несколькими партиями.
В первую очередь продали 522 находящихся в Украине вагона украинскому предприятию Fortior Capital и эстонскому предприятию Teslar Trans, общая сумма сделок составила 6,51 миллионов евро. На стоимость находящихся в Украине вагонов повлияла война, поэтому вывести вагоны из страны затруднительно.
После долгого и напряженного процесса продажи, в ходе которого были проведены переговоры с многими предприятиями, Operail заключил договор о продаже 410 вагонов с двумя дочерними предприятиями находящегося в Казахстане логистического концерна ATASU. На прошлой неделе был заключен договор о продаже 397 вагонов с Skinest Rail AS, занимающейся сдачей вагонов в аренду.
Большая часть проданных вагонов покрыта арендными договорами. Все арендаторы без исключения являются европейскими предприятиями. В основном, вагоны находятся в Казахстане, Таджикистане, Монголии и балтийских странах. В России арендованных вагонов нет.
Процесс продажи оставшихся на данный момент в AS Operail Leasing вагонов, предназначенных для сдачи в аренду, находится в фазе переговоров с предприятиями, сделавшими лучшие предложения.
Operail начало сдавать вагоны в аренду в 2001 году, когда предприятие ещё было частью AS Eesti Raudtee. В 2009 году аренда вагонов совместно с грузоперевозками, перешла в состав EVR Cargo (позже Operail). В 2017 году бизнес расширили и были приобретены новые вагоны.
„Причиной увеличения бизнеса стало то, что после событий бронзовой ночи российский транзит через Эстонию значительно уменьшился и грузоперевозки не окупались. Поскольку грузоперевозки стратегически важны для государства, следовало найти пути, как остаться на плаву в экономическом плане. Мы искали альтернативные источники дохода на период реформирования и оптимизирования грузоперевозок в Эстонии. В связи с публикациями в прессе складывается впечатление, будто аренда вагонов в Operail – это „русский бизнес“. Это неправда, его цели совершенно противоположные: уменьшить зависимость от перевозки транзитного груза из России,“ - рассказал председатель правления AS Operail Рауль Тоомсалу.
Бизнес-модель всегда состояла в том, чтобы сдавать вагоны в аренду европейским предприятиям, которые используют их для грузоперевозок на железной дороге с шириной колеи 1520 мм, как для внутренних, так и международных перевозок. Предприятиям из России вагоны в аренду не сдавались. Аренда вагонов была на протяжении последних шести лет самым прибыльным бизнес-направлением, которое давало 99% прибыли.
Государство приняло решение о выходе из бизнеса, так как аренда вагонов не является для государства стратегическим действием, этот бизнес будет успешен и на открытом рынке без того, чтобы государство вмешивалось в его экономику.
Эстонское государство приняло решение в пользу выхода из нестратегических направлений в 2016 году, когда эта идея была вписана в коалиционный договор. На практике собственник начал процесс выхода весной 2021 года. Из-за проявленной Россией агрессии, весной 2022 года поменялся способ продажи – вместо частичной приватизации предприятия Operail Leasing было принято решение о продаже его имущества.