Украинка о родах в Эстонии: сдаешь меньше анализов, врачи рекомендуют естественные роды

Выбор страны определился просто: у Людмилы в Эстонии была подруга, которая еще раньше также с ребенком бежала от войны. Она же приютила Людмилу с дочкой у себя в квартире, выделив им комнату. Следующий этап – поиск родильного дома. В Украине беременность проходила тяжело, и первые три месяца Людмила пролежала в больнице. У нее возникало кровотечение, и врачи предупреждали об угрозе выкидыша. „Я была под постоянным наблюдением, но как только начались военные действия мы с мужем приняли решение, что мне необходимо уехать в безопасное место на какое-то время“, – рассказывает Людмила. В Эстонии Людмила встала на учет в родильное отделение на Рави, и вскоре проблемы со здоровьем прекратились сами собой. Так было и с первой беременностью. А вот сами роды уже отличались: пришлось делать кесарево сечение, так как ребенок оказался слишком крупным. Операция прошла успешно, и летом родилась Мария.

Наблюдение за беременными в Украине и Эстонии

„В Украине ты должна самостоятельно привезти с собой в роддом определенный набор вещей. Например, подгузники, прокладки, пеленки, салфетки и одежду для ребенка. В Эстонии же после родов тебя этим всем обеспечивают, — сравнивает Людмила разные подходы в работе родильных домов. — С другой стороны, в Украине чаще проходят медицинские обследования. Роженицу осматривают и окулист, и хирург, и невропатолог, и много кто еще. Каждый специалист записывает свои рекомендации, и если обнаруживает у женщины какие-то заболевания, то акушер-гинеколог должен это учесть во время родов“, – отмечает Людмила. Так, например, если у роженицы слабое зрение, то окулист может рекомендовать провести кесарево сечение, чтобы снизить нагрузку на глаза. „В Эстонии, конечно, тоже сдаешь анализы, но их гораздо меньше, к тому же местные врачи сказали, что они выступают здесь за естественные роды“.