Украинка о родах в Эстонии: сдаешь меньше анализов, врачи рекомендуют естественные роды
В марте прошлого года киевлянка Людмила с шестилетней дочерью Анной приехала из Украины в Эстонию налегке. Из вещей – документы, предметы гигиены, необходимые лекарства и пара теплых вещей. Все уместилось в небольшой рюкзак, а больше она и не смогла бы увести: Людмила была на четвертом месяце беременности.
Выбор страны определился просто: у Людмилы в Эстонии была подруга, которая еще раньше также с ребенком бежала от войны. Она же приютила Людмилу с дочкой у себя в квартире, выделив им комнату. Следующий этап – поиск родильного дома. В Украине беременность проходила тяжело, и первые три месяца Людмила пролежала в больнице. У нее возникало кровотечение, и врачи предупреждали об угрозе выкидыша. „Я была под постоянным наблюдением, но как только начались военные действия мы с мужем приняли решение, что мне необходимо уехать в безопасное место на какое-то время“, – рассказывает Людмила. В Эстонии Людмила встала на учет в родильное отделение на Рави, и вскоре проблемы со здоровьем прекратились сами собой. Так было и с первой беременностью. А вот сами роды уже отличались: пришлось делать кесарево сечение, так как ребенок оказался слишком крупным. Операция прошла успешно, и летом родилась Мария.
Наблюдение за беременными в Украине и Эстонии
„В Украине ты должна самостоятельно привезти с собой в роддом определенный набор вещей. Например, подгузники, прокладки, пеленки, салфетки и одежду для ребенка. В Эстонии же после родов тебя этим всем обеспечивают, — сравнивает Людмила разные подходы в работе родильных домов. — С другой стороны, в Украине чаще проходят медицинские обследования. Роженицу осматривают и окулист, и хирург, и невропатолог, и много кто еще. Каждый специалист записывает свои рекомендации, и если обнаруживает у женщины какие-то заболевания, то акушер-гинеколог должен это учесть во время родов“, – отмечает Людмила. Так, например, если у роженицы слабое зрение, то окулист может рекомендовать провести кесарево сечение, чтобы снизить нагрузку на глаза. „В Эстонии, конечно, тоже сдаешь анализы, но их гораздо меньше, к тому же местные врачи сказали, что они выступают здесь за естественные роды“.
Проблем с языком не возникло – врачи и акушеры были русскоговорящими. Сейчас Людмила учит эстонский язык на онлайн-курсах. Занятия проходят три раза в неделю, по три часа каждое. „Пока мы учим самое простое: числа, цвета, продукты и как представиться. На этом этапе язык не кажется сложным. Мне нравится. И преподаватель у нас замечательный“.
Семья
Муж Людмилы — военнообязанный, поэтому остался в Украине. Работа в госучреждении дает ему отсрочку от мобилизации. „Общаемся с мужем каждый день. Он очень переживает, что не может участвовать в воспитании ребенка. Ко всему прочему, за день до рождения дочки у него умер отец — это был несчастный случай. Первый месяц он мне ничего не говорил, переживал за мое самочувствие. А незадолго до этого у него еще и мать умерла от рака. Поэтому мужу особенно тяжело приходится“, — рассказывает Людмила и следом добавляет, что старшая дочь очень скучает по отцу. Еще по бабушке с дедушкой и, конечно, по друзьям. „Она часто спрашивает, когда мы сможем вернуться домой. А я отвечаю, что нужно еще немного подождать. Мне самой очень хочется вернуться и жить в полной семье“, — признается Людмила.
Семья живет на материнское пособие и помощь от волонтеров: „Стараемся выживать. Муж, к сожалению, сейчас помогать не может, ему сильно урезали зарплату, которой хватает только на еду и оплату жилья“. По профессии Людмила юрист и в Киеве работала помощником нотариуса. Здесь работать не получается — не с кем оставить детей. Старшая дочь Анна дистанционно занимается в украинской школе и параллельно ходит в эстонский детский сад, а мама помогает с уроками.
Сейчас Людмила с дочерьми живет в общежитии. Для матерей с детьми из Украины комнату выделяют бесплатно, правда всего на год. „Там примерно 16 комнат, и в каждой по семье. Общая кухня, душ и туалет — тоже. Скоро нам надо будет уже искать новое жилье“, — рассказывает Людмила и отмечает, что с началом войны все материальные ценности ушли на задний план. „Самое главное, чтобы близкие были живы“, — уверена она.