Общественные убежища теперь отмечены на карте. В опасной ситуации следуйте инструкциям государства!

„Менее чем за год мы определили, проверили и обозначили знаком гражданской защиты 103 общественных убежища, рассчитанных примерно на 60 000 человек. К концу года мы планируем нанести на карту и отметить общественные убежища для 100 000 человек. Чтобы люди могли лучше видеть расположение общественных укрытий, мы обратились в Земельный департамент, и в сотрудничестве с ним была подготовлена ​​эта карта“, - сказал советник по убежищам Спасательного департамента Стен-Патрик Креэк. Карту можно найти на сайте Земельного департамента, Спасательного департамента, на странице olevalmis.ee, а также в приложении „Ole Valmis!“.

Общественное убежище в первую очередь предназначено для людей, которые в момент опасности находятся в городе на улице. Тем, кто находится на работе или дома во время опасности, стоит оставаться на месте и найти комнату без окон или подвал, где можно спрятаться.

При выборе общественного убежища мы исходим из того, что оно должно находиться под землей, иметь достаточно прочную конструкцию и желательно, чтобы в нём не было окон. Убежище должно быть расположено в месте, где на улицах может быть много людей, либо в месте, где много зданий, не подходящих для укрытия. Например, для укрытия подходят подвалы и подземные парковки. Пригодность и техническое состояние зданий общественных убежищ проверяли инспекторы Спасательного департамента.

Помимо военной угрозы, укрытие может быть необходимо в экстремальных погодных условиях или при масштабном загрязнении воздуха. Уведомление об опасности передается в виде сообщения через EE-ALARM, Эстонское национальное вещание и другие каналы СМИ, а также с помощью сирен, установленных в крупных городах. В случае опасности оставайтесь в помещении и будьте там до тех пор, пока опасность не минует. В опасной ситуации следуйте всем инструкциям государственных ведомств!

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