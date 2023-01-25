25.01.2023, 13:15
Ныммеских злодеев могла довести до убийства матери вызванная наркотиками жажда самосуда(2)
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„Смерть моей мамы стала для меня большой потерей. Она просто хотела мне помочь. Но Андрес не хотел, чтобы я его бросила“, — сказала обвиняемая в убийстве своей матери Анна-Мария Садель, пишет Eesti Päevaleht.
Во время процесса над ныммескими убийцами матери были допрошены обвиняемые Андрес Миллер и Анна-Мария Садель. Однако Миллер, избивший женщину до смерти битой, и Садель, которая, согласно обвинительному акту, одобрила его действия, отказались давать объяснения, поэтому их показания на досудебном производстве были зачитаны.