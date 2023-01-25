ЧП и криминал
25.01.2023, 13:15

Ныммеских злодеев могла довести до убийства матери вызванная наркотиками жажда самосуда

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Анна-Мария Садель настолько убеждена в необоснованности обвинения в убийстве своей матери, что уже обратилась в суд с ходатайством на получение компенсации за время, проведенное под стражей, в случае оправдания.
Анна-Мария Садель настолько убеждена в необоснованности обвинения в убийстве своей матери, что уже обратилась в суд с ходатайством на получение компенсации за время, проведенное под стражей, в случае оправдания.
ФОТО: Henri-Kristian Kirsip | Delfi Meedia

„Смерть моей мамы стала для меня большой потерей. Она просто хотела мне помочь. Но Андрес не хотел, чтобы я его бросила“, — сказала обвиняемая в убийстве своей матери Анна-Мария Садель, пишет Eesti Päevaleht.

Во время процесса над ныммескими убийцами матери были допрошены обвиняемые Андрес Миллер и Анна-Мария Садель. Однако Миллер, избивший женщину до смерти битой, и Садель, которая, согласно обвинительному акту, одобрила его действия, отказались давать объяснения, поэтому их показания на досудебном производстве были зачитаны.

Еще на этапе задержания в качестве подозреваемого Миллер частично сознался в содеянном. Он сказал, что дважды ударил Ирину (имя изменено) битой, но не хотел ее убивать. И пояснил ход событий.

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