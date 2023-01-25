Ныммеских злодеев могла довести до убийства матери вызванная наркотиками жажда самосуда

Во время процесса над ныммескими убийцами матери были допрошены обвиняемые Андрес Миллер и Анна-Мария Садель. Однако Миллер, избивший женщину до смерти битой, и Садель, которая, согласно обвинительному акту, одобрила его действия, отказались давать объяснения, поэтому их показания на досудебном производстве были зачитаны.