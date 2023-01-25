Рейнсалу рассказал, что будет с посольством РФ в Эстонии

Хотя и Эстония, и Россия предприняли шаги по сокращению числа дипломатов в своих странах, в настоящее время нет намерения высылать или отзывать всех дипломатов из обеих стран, сказал Рейнсалу в передаче Esimene stuudio на канале ETV, передает RusERR.

„Наше посольство (в Москве – прим. ред.) останется. У нас нет намерения ликвидировать российское посольство на территории Эстонской Республики, и Россия не заявляла о таком намерении“, – сказал министр иностранных дел.

По словам Рейнсалу, сейчас нет смысла говорить о прекращении дипломатических отношений между двумя странами, поскольку Эстонии необходимо представительство в Москве по прагматическим причинам.

„Учитывая граждан Эстонии, учитывая консульские интересы, является рациональным иметь дипломатическое представительство в России. Что касается ответных шагов России /.../ наш ответ на дипломатические шаги четкий – мы действуем на основе паритета, и Россия должна это учитывать. Всё“, – подчеркнул Рейнсалу.

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