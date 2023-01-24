ГАЛЕРЕЯ | Британская принцесса Анна встретилась с Аларом Карисом

На встрече с президентом Аларом Карисом обсуждалось сотрудничество между Эстонией и Великобританией, а также региональная и европейская безопасность, сообщила канцелярия президента.

Принцесса Анна в настоящее время является почетным полковником Королевского гусарского полка, находящегося в составе боевой группы НАТО в Эстонии, и во время своего визита она также посетит солдат этого полка в Тапа, передает rus.err.