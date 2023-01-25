Украинская беженка стала работать в Русском театре звукорежиссером: Эстонию выбрала по отзывам в интернете(14)
Старая поговорка „Не было бы счастья, да несчастье помогло“ — это про Ольгу Вязовскую. Когда-то она даже не смела думать о том, чтобы исполнить свою мечту и начать работать в театре. Но из-за войну пришлось кардинально перестраивать жизнь. В итоге музработник из небольшого городка Харьковской области стала звукорежиссёром в Русском театре. Как это случилось — в материале RusDelfi.
„Когда зашла в звукорежиссерскую, только и могла сказать „Вау!“
Ольга встречает нас возле главного входа Русского театра. Вспоминает, как в первый раз почти два часа искала заветную дверь. „Так заблудилась, хоть в руках была карта. Но все равно не сдавалась и нашла!“ — улыбается Ольга.
В Эстонию женщина приехала осенью, с двумя детьми. Рассказывает, что уезжать из небольшого города под Харьковом не хотели по последнего.
„Сидели, ждали, думали, что ну вот-вот — и все закончится. А потом осознали, что лучше не будет. Детям нужна учеба, нужны деньги — работы в родном городе нет. Меня уволили, потому что я работала в детском саду. А кто будет в садик в такое время водить детей? Надо было что-то придумать, куда-то уезжать. Жить дальше надо“.
Страну для переезда Ольга выбрала по отзывам в интернете. Долго изучала, как живется тем, кто уже переехал.
„Многие писали о том, что столкнулись с трудностями языка. А про Эстонию, конкретно про Таллинн, рассказывали, что он частично русскоязычный. И принимает беженцев. Поэтому была минимальная вероятность и надежда, что что хоть какую-то работу я найду“, — вспоминает Ольга.
Мы сидим в небольшом помещении — мониторы, звукорежиссерские пульты, колонки. Ольга, улыбаясь, объясняет, что во всем этом ей приходится серьезно разбираться.
„В Украине я работала музыкальным работником в детском саду. Конечно, с музыкальной аппаратурой была знакома, но там все было скромнее, — рассказывает специалист. — Когда мне уже здесь предложили прийти в звуковой цех, я понимала, что это связано с аппаратурой. Но что с такой — не представляла. Когда зашла в звукорежиссерскую, только и могла сказать „Вау!“
По образованию Ольга - актриса, закончила Харьковскую академию культуры, но так сложилось, что по специальности поработать не удалось.
В Эстонии женщина зарегистрировалась в Кассе по безработице, где консультант предложил обратиться и в Русский театр.
„Я, конечно, сказала, что попытаюсь, но вряд ли меня возьмут актрисой. Тем более, я читала, что в театр уже взяли украинских беженцев. И понимала: нас, украинцев, может ехать безумное количество, всех же не возьмут“.
Ольга рассказывает, что оттягивала момент. „Звонила и ходила в первую очередь по детским садам — пытался на работу пробиться туда. Но в садик нужен был сразу язык“.
В Русском театре свободных вакансий не было, вспоминает Ольга, но через некоторое время раздался звонок с предложением познакомиться и пройти собеседование с музыкальным руководителем.
„Меня спрашивают: „Хочешь?“ „Хочу!“, — почти кричу в трубку“.
„Почему хочу? Потому что все- таки творческая работа, это театр. Думала ли я, что когда-нибудь все же будете работать в театре? Я оставила эту мысль давным-давно, — делится воспоминаниями Ольга. — В Украине мне не особо хотелось работать в магазине, и я никогда этого не делала. Вся моя работа была связана с творчеством, хоть ни разу не выходила на сцену как актриса. Конечно, я понимала, что мне сейчас в Эстонии не посыпется мешок творческих предложении. Поэтому я сказала: „Давайте попробуем!“
Почему нельзя просто быть „кнопкотыком“
В звукоцехе вместо с Ольгой работают только мужчины. „Я - одна девочка“, — смеется украинка. Рассказывает, что с самых первых дней коллеги приняли ее хорошо. „Не было такого: „Вот блондинка пришла“. Но место юмору всегда есть, смеялись, почему нельзя просто быть „кнопкотыком“. В моей работе нужно разбираться глубже — не получится просто так понажимать“.
„До того момента, как стала работать здесь, никогда не задумывалась, как важен звук в спектакле, - признается Ольга. - Звук я воспринимала как ту часть, которая сама собой появляется: он есть и есть. А если мы посмотрим спектакль без хорошего звука, то почувствуем колоссальную разницу! Это огромный труд. Сейчас же стала по-другому смотреть на профессию звукорежиссера“.
Ольга раскрывает премудрости своей профессии, например, если хотя бы на миллиметр повернуть колонку, то будет совершенно другое звучание. „Все состоит из мелочей“.
На сцене зажигается свет, работники начинают колдовать возле настенной колонки. „Поправляют и укрепляют колонки“, — рассказывает Ольга.
В декабре у беженки уже была первая самостоятельная работа в качестве звукорежиссера. „Волнительно, — вспоминает Ольга. — Я же первый раз. Тебе кажется, что ты все правильно сделал, все хорошо. Но есть люди, которые присутствовали. И я все ждала оценки со стороны. Просидела, потом поняла, что никто не приходит, значит все хорошо прошло“.
Сегодня у специалиста — так называемая репетиция „на пустой зал“.
„Сначала спектакль нужно посмотреть. Потом выучить практически дословно!“. Ольга достанет партитуру — толстую тетрадь со всеми реплкиками актеров. На полях — пометки карандашом. Здесь нужно погромче вывести звук, здесь — минутная пауза. „Где-то звук нужно выводить впереди, где-то — сзади“, — рассказывает Ольга и поясняет, что есть спектакли очень сложные.
„Один смотришь и думаешь: „Все понятно“. А другой и с партитурой, и спрашиваешь... Но всему нужно время. И опыт“.
„Раз начинаю с нуля, почему бы мне не начать так, как я хотела и мечтала“
Ольга признается, что очень переживала, где же она будет работать в Эстонии. „Думала, хоть где. Да хоть уборщицей. Потому что детей нужно кормить. И на сегодняшний день понимаю, что мне повезло“, — задумчиво произносит украинка.
Среди приехавших в Эстонию соотечественников Ольга не знает ни одного, кто бы жаловался на новую работу. „Может, кто-то здесь трудится не по профессии. Но их устраивает зарплата и занятость, устраивает круг общения, — рассказывает украинка. — Я думаю, что человек больше отталкивается конкретно от своих желаний и своего комфорта. Я или не встречала, или не общаюсь в Эстонии с теми, кто работает где попало, лишь бы выживать“.
Ольга отмечает, что среди знакомых есть и те, кто пока еще не устроился на работу. „Но это не потому, что не хотят, а потому что ищут. Во-первых, тут и поиск происходит совсем по-другому. Сайты другие, подача другая. Если в резюме в Украине пишем по типу „учился, первый опыт, второй, третий“, то в Эстонии все наоборот. Хоть это мелочь, но тем не менее. А еще, чтобы устроиться на работу, в Украине обычно мы звоним, назначаем встречу. Здесь же нужно в первую очередь отправлять резюме, только потом будут на тебя смотреть“.
Ольга объясняет, что сейчас украинские беженцы оказались в особых обстоятельствах. „В какой-то момент наша жизнь обнулилась. И все нужно начинать с самого начала, — рассуждает украинка. — Уверена, многие рассуждают, как я: „Раз начинаю с нуля, почему бы мне не начать вот так! Так, как я когда-то хотела и мечтала. Но так, чтобы мне было уютно и комфортно. Может быть и многие так думают?“
„Почему я должна подстраиваться под обстоятельства? Почему обстоятельства не могут подстроиться под меня? — заканчивает рассказ украинская беженка. — Мы жили, строили планы, а потом все раз — и закончилось. У нас никто не спрашивал, хотим мы этого или нет. Поэтому когда Эстония нас приняла и не оставила на улице, я считаю — это отличный шанс реально напрячься и найти то место, где тебе будет тепло и хорошо“.