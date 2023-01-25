Украинская беженка стала работать в Русском театре звукорежиссером: Эстонию выбрала по отзывам в интернете

„Я, конечно, сказала, что попытаюсь, но вряд ли меня возьмут актрисой. Тем более, я читала, что в театр уже взяли украинских беженцев. И понимала: нас, украинцев, может ехать безумное количество, всех же не возьмут“.

В Эстонии женщина зарегистрировалась в Кассе по безработице, где консультант предложил обратиться и в Русский театр.

По образованию Ольга - актриса, закончила Харьковскую академию культуры, но так сложилось, что по специальности поработать не удалось.

„В Украине я работала музыкальным работником в детском саду. Конечно, с музыкальной аппаратурой была знакома, но там все было скромнее, — рассказывает специалист. — Когда мне уже здесь предложили прийти в звуковой цех, я понимала, что это связано с аппаратурой. Но что с такой — не представляла. Когда зашла в звукорежиссерскую, только и могла сказать „Вау!“

Мы сидим в небольшом помещении — мониторы, звукорежиссерские пульты, колонки. Ольга, улыбаясь, объясняет, что во всем этом ей приходится серьезно разбираться.

„Многие писали о том, что столкнулись с трудностями языка. А про Эстонию, конкретно про Таллинн, рассказывали, что он частично русскоязычный. И принимает беженцев. Поэтому была минимальная вероятность и надежда, что что хоть какую-то работу я найду“, — вспоминает Ольга.

Страну для переезда Ольга выбрала по отзывам в интернете. Долго изучала, как живется тем, кто уже переехал.

„Сидели, ждали, думали, что ну вот-вот — и все закончится. А потом осознали, что лучше не будет. Детям нужна учеба, нужны деньги — работы в родном городе нет. Меня уволили, потому что я работала в детском саду. А кто будет в садик в такое время водить детей? Надо было что-то придумать, куда-то уезжать. Жить дальше надо“.

В Эстонию женщина приехала осенью, с двумя детьми. Рассказывает, что уезжать из небольшого города под Харьковом не хотели по последнего.

Ольга встречает нас возле главного входа Русского театра. Вспоминает, как в первый раз почти два часа искала заветную дверь. „Так заблудилась, хоть в руках была карта. Но все равно не сдавалась и нашла!“ — улыбается Ольга.

Ольга рассказывает, что оттягивала момент. „Звонила и ходила в первую очередь по детским садам — пытался на работу пробиться туда. Но в садик нужен был сразу язык“.

В Русском театре свободных вакансий не было, вспоминает Ольга, но через некоторое время раздался звонок с предложением познакомиться и пройти собеседование с музыкальным руководителем.

„Меня спрашивают: „Хочешь?“ „Хочу!“, — почти кричу в трубку“.

„Почему хочу? Потому что все- таки творческая работа, это театр. Думала ли я, что когда-нибудь все же будете работать в театре? Я оставила эту мысль давным-давно, — делится воспоминаниями Ольга. — В Украине мне не особо хотелось работать в магазине, и я никогда этого не делала. Вся моя работа была связана с творчеством, хоть ни разу не выходила на сцену как актриса. Конечно, я понимала, что мне сейчас в Эстонии не посыпется мешок творческих предложении. Поэтому я сказала: „Давайте попробуем!“

Почему нельзя просто быть „кнопкотыком“

В звукоцехе вместо с Ольгой работают только мужчины. „Я - одна девочка“, — смеется украинка. Рассказывает, что с самых первых дней коллеги приняли ее хорошо. „Не было такого: „Вот блондинка пришла“. Но место юмору всегда есть, смеялись, почему нельзя просто быть „кнопкотыком“. В моей работе нужно разбираться глубже — не получится просто так понажимать“.

„До того момента, как стала работать здесь, никогда не задумывалась, как важен звук в спектакле, - признается Ольга. - Звук я воспринимала как ту часть, которая сама собой появляется: он есть и есть. А если мы посмотрим спектакль без хорошего звука, то почувствуем колоссальную разницу! Это огромный труд. Сейчас же стала по-другому смотреть на профессию звукорежиссера“.

Ольга раскрывает премудрости своей профессии, например, если хотя бы на миллиметр повернуть колонку, то будет совершенно другое звучание. „Все состоит из мелочей“.

На сцене зажигается свет, работники начинают колдовать возле настенной колонки. „Поправляют и укрепляют колонки“, — рассказывает Ольга.