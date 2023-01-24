Суд существенно уменьшил наказание работавшему в детском учреждении педофилу

В августе Кентс был осужден Харьюским уездным судом за неоднократные насильственные действия сексуального характера в отношения несовершеннолетних.



Согласно обвинению, работая в одном из таллиннских детских садов дворником и уборщиком, он пользовался неспособностью малолетних детей осознавать происходящее и через одежду хлопал их по пенису и ягодицам. Согласно обвинению, речь идет о четырех потерпевших.