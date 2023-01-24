24.01.2023, 16:30
Суд существенно уменьшил наказание работавшему в детском учреждении педофилу
ФОТО: | Delfi Meedia
Окружной суд отменил наказание в виде девяти лет лишения свободы, ранее назначенное работавшему в школе дворником педофилу Андресу Кентсу, и заменил на наказание в виде пяти лет лишения свободы по той же статье.
В августе Кентс был осужден Харьюским уездным судом за неоднократные насильственные действия сексуального характера в отношения несовершеннолетних.
Согласно обвинению, работая в одном из таллиннских детских садов дворником и уборщиком, он пользовался неспособностью малолетних детей осознавать происходящее и через одежду хлопал их по пенису и ягодицам. Согласно обвинению, речь идет о четырех потерпевших.