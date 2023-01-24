ФОТО | Узнаете? Так выглядела женщина, найденная убитой в Нымме

После осени 2021 года, когда полиция обратилась за помощью к жителям Эстонии, чтобы установить личность женщины, убитой около 30 лет назад и захороненной в Нымме, была проверена разного рода поступившая информация, которая могла бы помочь в раскрытии преступления. „Благодаря информации, поступившей от жителей Эстонии, мы получили подтверждение того, что женщина была убита в 1991 году и что ключи, найденные в ее кармане, от квартиры №4, находящейся в Ласнамяэ или Ыйсмяэ. Мы проверили также архивные материалы и выслушали истории людей, которые лучше помогли понять эпоху, в которую была убита женщина. К сожалению, нам не удалось установить личность убитой несколько десятилетий назад женщины, и мы с нетерпением ждали 3D-модели, изготовленной по отправленному в США черепу,“ - сказал начальник службы по расследованию преступлений против личности Хиско Варес.