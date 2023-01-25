Бизнес-кредит под залог недвижимости – разумный способ, как профинансировать свои бизнес-идеи
Уже давно мечтаешь стать предпринимателем или хочешь расширить свой бизнес, но на это не хватает средств? Если поразмышляешь на тему, как заняться предпринимательством, то кредит под залог недвижимости является одним из решений, с помощью которого можно наконец воплотить свои идеи в жизнь и реализовать задуманное.
Уже давно мечтаешь стать предпринимателем или хочешь расширить свой бизнес, но на это не хватает средств? Если поразмышляешь на тему, как заняться предпринимательством, то кредит под залог недвижимости является одним из решений, с помощью которого можно наконец воплотить свои идеи в жизнь и реализовать задуманное.
Многих предприимчивых людей сдерживает то, что получить кредит на нужды фирмы не всегда легко, особенно тогда, когда заёмщиком является начинающее предприятие. Но не стоит отчаиваться и отказываться от своих хороших идей понапрасну. Если тебе кажется, что задуманное тобой достойно реализации, то кредит под залог недвижимости может быть самым разумным способом, с помощью которого можно профинансировать свой план, даже будучи абсолютно „молодым“владельцем фирмы.
Для кого предназначен бизнес-кредит под недвижимость
Бизнес-кредит, как можно понять уже по названию, предназначен для финансирования бизнес-деятельности. Бизнес-кредит под недвижимость означает, что этот вид кредита выдаётся под залог недвижимого имущества. Безусловно в дополнение к этому в отношении действующего предприятия также оценивается соблюдение налогового законодательства и своевременное предоставление отчётности.
На какой срок можно брать заём, и для какой деятельности подходит ипотечный кредит
В большинстве своём бизнес-кредит под недвижимость можно брать на длительный период. Например, предлагаемый предприятиям фирмой Hüpoteeklaen ипотечный кредит можно получить со сроком до 15 лет, чтобы распределить платежи.
Если у тебя микропредприятие, и его обороты ещё не миллионные, то у тебя есть возможность подать ходатайство на получение предлагаемого от Hüpoteeklaen Кредита роста, у которого более льготные условия. Этот кредит предназначен для расширения бизнеса или его начала, для продвижения продукции, покупки основного имущества и программного обеспечения или, например, реновации помещений или систем отопления.
Также предприятие может взять кредит на покупку недвижимости, если, например, для реализации новой идеи или расширения бизнеса необходимо приобрести большие по размеру конторские помещения или складские или производственные площади.
Как будучи предпринимателем сохранить спокойствие в условиях экономического спада
На сегодняшний день самым большим опасением предпринимателя является то, как на его бизнесе отразится экономический спад. В нестабильные времена спокойствие обеспечивает знание того, что где-то есть запасной буфер, который можно использовать в любое время.
Эту уверенность обеспечивает, например, кредитная линия. По сути, это кредитный лимит, который можно использовать в любое удобное для тебя время. Договор кредитной линии подходит для предприятия любой сферы деятельности и обеспечивает гибкое использование даже тогда, когда деньги предприятия помещены в имущество, или с заказчиком есть договоренность о продлении сроков оплаты на несколько месяцев. Интрессы по такому кредиту нужно будет оплачивать только за взятую в использование часть. Использованный лимит можно вернуть в любое время как частями, так и единовременным платежом.
С чего начать воплощение бизнес-идею в жизнь
Независимо от того, планируешь ли ты создать новое предприятие или расширить уже имеющееся, бизнес-деятельность всегда требует тщательного планирования. В первую очередь необходимо взвесить, есть ли на данный продукт или услугу спрос на рынке, и готовы ли другие люди или предприятия платить тебе за эти товары или услуги. После этого возникает следующий вопрос – как профинансировать свою бизнес-деятельность.
Если твоим желанием является взять предприятию кредит под залог недвижимости, то зайди на страницу Hüpoteeklaen и заполни кредитную заявку. Предложение на кредит получишь уже в течение 1 рабочего дня. Если предложенные условия подойдут, то за этим последует заключение нотариального договора. Деньги получишь в использование через 2 рабочих дня.
Так как в большинстве своём ипотечный кредит предприятию по своей затратности получается дешевле, чем малый кредит или кредитная карта, то всё чаще за получением ипотечного кредита обращаются с целью погашения взятых ранее кредитов, чтобы снизить свою ежемесячную кредитную нагрузку.
Hüpoteeklaen предлагает ипотечные кредиты на эстонском рынке уже на протяжении 13 лет. Преимуществом Hüpoteeklaen является быстрое делопроизводство и персональный подход. По словам бизнес-клиентов это одни из основных моментов, которые они ценят при сотрудничество с Hüpoteeklaen. У Hüpoteeklaen имеются конторы в Таллинне, Тарту, Пярну и Нарве. Всё оформление проходит быстро, кредитное ходатайство и все необходимые документы можно удобно предоставить в электронном виде.
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