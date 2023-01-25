Бизнес-кредит под залог недвижимости – разумный способ, как профинансировать свои бизнес-идеи

Уже давно мечтаешь стать предпринимателем или хочешь расширить свой бизнес, но на это не хватает средств? Если поразмышляешь на тему, как заняться предпринимательством, то кредит под залог недвижимости является одним из решений, с помощью которого можно наконец воплотить свои идеи в жизнь и реализовать задуманное.

Многих предприимчивых людей сдерживает то, что получить кредит на нужды фирмы не всегда легко, особенно тогда, когда заёмщиком является начинающее предприятие. Но не стоит отчаиваться и отказываться от своих хороших идей понапрасну. Если тебе кажется, что задуманное тобой достойно реализации, то кредит под залог недвижимости может быть самым разумным способом, с помощью которого можно профинансировать свой план, даже будучи абсолютно „молодым“владельцем фирмы.

Для кого предназначен бизнес-кредит под недвижимость

Бизнес-кредит, как можно понять уже по названию, предназначен для финансирования бизнес-деятельности. Бизнес-кредит под недвижимость означает, что этот вид кредита выдаётся под залог недвижимого имущества. Безусловно в дополнение к этому в отношении действующего предприятия также оценивается соблюдение налогового законодательства и своевременное предоставление отчётности.

На какой срок можно брать заём, и для какой деятельности подходит ипотечный кредит

В большинстве своём бизнес-кредит под недвижимость можно брать на длительный период. Например, предлагаемый предприятиям фирмой Hüpoteeklaen ипотечный кредит можно получить со сроком до 15 лет, чтобы распределить платежи.

Если у тебя микропредприятие, и его обороты ещё не миллионные, то у тебя есть возможность подать ходатайство на получение предлагаемого от Hüpoteeklaen Кредита роста , у которого более льготные условия. Этот кредит предназначен для расширения бизнеса или его начала, для продвижения продукции, покупки основного имущества и программного обеспечения или, например, реновации помещений или систем отопления.