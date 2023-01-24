Новости Эстонии
24.01.2023, 15:45

Как будут складываться отношения между Эстонией и Россией? Об этом узнаем только после окончания войны в Украине

 
В Москве перед посольством Эстонии открылась выставка военкоров Ирины Лашкевич и Даниила Богдана «Посмотри в глаза Донбассу». Это истории детей, живущих в зонах обстрелов.
В Москве перед посольством Эстонии открылась выставка военкоров Ирины Лашкевич и Даниила Богдана «Посмотри в глаза Донбассу». Это истории детей, живущих в зонах обстрелов.
ФОТО: EPA | Scanpix

Дипломатические отношения между Эстонией и Россией находятся в крайне плохом состоянии, их уровень понижается до временного поверенного в делах. Но консульские услуги оказываются, и люди получают помощь, пишет газета Eesti Päevaleht.

Совсем скоро каждую из стран Балтии в России и наоборот будет представлять временный поверенный в делах. Литва пошла по этому пути в апреле прошлого года, посол Эстонии должен покинуть Москву к 7 февраля, Латвия сообщила, что из солидарности с Эстонией к 24 февраля понизит уровень дипломатического представителя до временного поверенного в делах, потребовав такого же шага от России.

Посол Эстонии Маргус Лайдре, вызванный в Министерство иностранных дел России, был поставлен в известность, что должен покинуть Российскую Федерацию до 7 февраля. Одновременно Россия отзывает из Таллинна своего посла Владимира Липаева.

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