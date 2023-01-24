Как будут складываться отношения между Эстонией и Россией? Об этом узнаем только после окончания войны в Украине

Совсем скоро каждую из стран Балтии в России и наоборот будет представлять временный поверенный в делах. Литва пошла по этому пути в апреле прошлого года, посол Эстонии должен покинуть Москву к 7 февраля, Латвия сообщила, что из солидарности с Эстонией к 24 февраля понизит уровень дипломатического представителя до временного поверенного в делах, потребовав такого же шага от России.