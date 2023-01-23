ФОТО | Открытая боковая дверь автобуса разрезала встречную машину, как нож масло

Рамсес Рииве, региональный менеджер GoBus South Eesti, сказал, что такое открытие двери является чрезвычайно необычным, и что автобусом, о котором идет речь, управлял очень опытный водитель. „Необходимо проверять состояние транспортного средства, прежде чем отправиться в движение. И в этом случае водитель автобуса закрыл все люки после утренней проверки. На данный момент все указывает на то, что люк не запирался должным образом, что в свою очередь приводило к тому, что он открывался во время движения. Безусловно, и мы, и страховая тщательно проанализируем этот случай, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем“, — сказал Рииве. Представитель полиции Рагне Кейск заявил, что полиция не была проинформирована о дорожно-транспортном происшествии. „Ни сразу после аварии, ни даже позже никто не сообщил об этом ДТП в полицию, и по сути, нет необходимости сообщать в полицию о ДТП с повреждением имущества, если никто не пострадал и стороны могут договориться. В этом случае страховая решит эту ситуацию“, - сказал он.